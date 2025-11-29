Κόσμος

Ζελένσκι: Στις ΗΠΑ ταξιδεύει η διαπραγματευτική ομάδα μας – Στόχος μια αξιοπρεπής ειρήνη για την Ουκρανία

Επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα ήταν ο Αντρίι Γέρμακ αλλά παραιτήθηκε εν μέσω έρευνας για διαφθορά
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Susana Vera

Με φόντο τα νέα ρωσικά φονικά πλήγματα στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ για να διαπραγματευτούν περαιτέρω ένα σχέδιο που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (29.11.2025) ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν για τις ΗΠΑ προκειμένου να επιδιώξουν μια «αξιοπρεπή ειρήνη» για την Ουκρανία και ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε από τη Ρωσία το 2022.

Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας έχει τεθεί τώρα ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ έπειτα από αλλαγές της τελευταίας στιγμής εν μέσω χιονοστιβάδας σκανδάλου διαφθοράς στο Κίεβο.

Η αποστολή είναι σαφής, έγραψε ο Ζελένσκι στο X: «Να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος».

Μετά την παραίτηση χθες Παρασκευή (28.11.2025), του προσωπάρχη του Άντριι Γερμάκ – εν μέσω έρευνας για διαφθορά – ο Ουκρανός πρόεδρος όρισε τον Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργό Άμυνας, να ηγηθεί της αντιπροσωπείας.

 Ο Ζελένσκι εξέδωσε ακολούθως διάταγμα αναδιοργανώνοντας την ομάδα. Το όνομα του Ουμέροφ έχει αναφερθεί επίσης σε σχέση με την έρευνα για διαφθορά, όμως ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξη.

Με επιμονή του Κιέβου, το αρχικό σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρήθηκε στη διάρκεια συνομιλιών στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα για να επιλυθούν στην Ουάσινγκτον.

Είχε επίσης διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά σε αρκετές περιπτώσεις φέτος, με αποτελέσματα στα οποία περιλαμβάνονταν ανταλλαγές αιχμαλώτων και σορών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

Κόσμος
