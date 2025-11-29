Κόσμος

Ρωσία: Εκρήξεις και φωτιά στο διυλιστήριο Αφίπσκι από επιδρομή ουκρανικών drones – Έκλεισε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Νοβοροσίσκ

Σταμάτησε η λειτουργία σημαντικού τερματικού σταθμού εξαγωγής πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας
Η φωτιά στο διυλιστήριο Αφίπσκι
Η φωτιά στο διυλιστήριο Αφίπσκι / Φωτογραφία X

Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις που εξαπολύει η Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μεγάλης εμβέλειας, βάζοντας στο στόχαστρο στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις στη Ρωσία.

Το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025) ουκρανικά drones χτύπησαν το ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, καθώς και το στρατιωτικό εργοστάσιο Beriev, της περιφέρειας Ροστόφ στη νότια Ρωσία.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο στρατός ανέφερε ότι κατέγραψε εκρήξεις και πυρκαγιά στο διυλιστήριο.

Από την πλευρά τους, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα (29.11.2025) πως έσβησε η πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, εξαιτίας πτώσης συντριμμιών από ουκρανικά drones.

 

Οι ρωσικές αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι τεχνικός εξοπλισμός στην εγκατάσταση υπέστη ζημιές, αλλά οι δεξαμενές δεν επλήγησαν.

Την ίδια στιγμή έγινε γνωστός ότι σημαντικός τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη νότια Ρωσία διέκοψε το πρωί τις δραστηριότητές του αφού επίθεση μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας προκάλεσε ζημιές σε ένα από τα τρία αγκυροβόλιά του, ανακοίνωσε η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον τερματικό σταθμό.

«Έπειτα από στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση από μη επανδρωμένα πλοία … το αγκυροβόλιο αρ. 2 υπέστη σημαντικές ζημιές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κοινοπραξία Αγωγού της Κασπίας (Caspian Pipeline Consortium, CPC), που διαχειρίζεται περίπου το 1% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

«Οι επιχειρήσεις φόρτωσης και άλλες σταμάτησαν και τα πετρελαιοφόρα καθοδηγούνται εκτός των υδάτων της CPC. Κανένα μέλος του προσωπικού ούτε υπερβολάβος της CPC δεν τραυματίσθηκε», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η CPC εξάγει κυρίως από το Καζακστάν μέσω της Ρωσίας και του τερματικού σταθμού στη Μαύρη Θάλασσα. Στους μετόχους της CPC περιλαμβάνονται οι αμερικανικές εταιρείες Chevron και Exxon Mobil.

Κόσμος
