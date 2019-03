«Πόλεμος» Νετανιάχου κατά Ερντογάν: Είσαι δικτάτορας που κατέχει τη Βόρεια Κύπρο

Επανήλθε μέσω Twitter στη διαμάχη με τον Ταγίπ Ερντογάν ο Βενιαμίν Νετανιάχου, μετά την κόντρα δηλώσεων που προηγήθηκε χθες.

«Ο Ερντογάν, ένας δικτάτορας που στέλνει δεκάδες χιλιάδες πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή, που διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων και κατέχει τη Βόρεια Κύπρο κάνει κήρυγμα σε εμένα, το Ισραήλ και τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις για τη δημοκρατία και την ηθική του πολέμου. Ένα αστείο», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Erdogan, the dictator who sends tens of thousands of political opponents to prison, commits genocide against the Kurds, and occupies Northern Cyprus, preaches to me, to Israel, and to the Israel Defense Forces, about democracy and the ethics of war. A joke.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 13, 2019