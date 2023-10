Με το… δάχτυλο στη σκανδάλη είναι οι στρατιώτες του Ισραήλ, αναμένοντας την τελική εντολή για να τους επιτραπεί η χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας και η επιχείρηση κατά των ισλαμιστών της Χαμάς, της οργάνωσης που έχουν αρχίσει ήδη να αποδεκατίζουν, αφού σκότωσαν δύο σημαντικά στελέχη της.

Το Ισραήλ σκότωσε το Νούμερο 2 της Χαμάς, τον αρχηγό των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της οργάνωσης, Τζεχάντ Μέιζεν, μαζί με μέλη της οικογένειάς του. Από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς έπεσε νεκρή και η Τζαμίλα Σάντι, η πρώτη εκλεγμένη γυναίκα μέλος του πολιτικού γραφείου των ισλαμιστών.

Πηγές από το υπουργείο Άμυνας και τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν στα διεθνή ΜΜΕ πως πράγματι το Ισραήλ έχει ξεκινήσει να αποδεκατίζει τη Χαμάς πριν τα στρατεύματά του μπουν στη Λωρίδα της Γάζας, για την οποία έχουν ήδη ζητήσει την εκκένωσή της από τους αμάχους.

Παράλληλα, 8 αξιωματούχοι χωρών της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής και της Δύσης δήλωσαν σήμερα (19.10.2023) ότι η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ «θα είναι απαράμιλλη στην αγριότητά της και σε αντίθεση με οτιδήποτε έχει πραγματοποιήσει το Ισραήλ στη Γάζα στο παρελθόν».

Τόσο ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετά τη συνάντησή του με τον Ρίσι Σούνακ, όσο και ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ επισκέφθηκαν τα στρατεύματα του Ισραήλ στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας για να τους εμψυχώσουν ενόψει της έναρξης της χερσαίας επιχείρησης κατά της Χαμάς.

«Θα νικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις», είπε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε: «Ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ σας στηρίζει. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε σαν λιοντάρια και θα δώσουμε βαρύ πλήγμα στους εχθρούς μας, ώστε να πετύχουμε την τελική νίκη».

«Να είστε έτοιμοι, πλησιάζει η ώρα της εντολής» για την χερσαία επίθεση του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε από τη μεριά του στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ο Γιόαβ Γκάλαντ, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη για την εισβολή και την αιματοχυσία από τη Χαμάς το Σάββατο 7 Οκτωβρίου.

«Είμαι υπεύθυνος για το κατεστημένο της άμυνας. Ήμουν υπεύθυνος για αυτό τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ακόμη και στα δύσκολα περιστατικά, και είμαι υπεύθυνος για τη νίκη στη μάχη», είπε μεταξύ άλλων ο Γιόαβ Γκαλάντ, μιλώντας σε δημοσιογράφους σε ένα στρατιωτικό κέντρο κοντά στα σύνορα της Γάζας.

«Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι και θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την αποστολή», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. «Τώρα βλέπετε τη Γάζα από μακριά, σύντομα θα τη βλέπετε από μέσα. Έρχεται η εντολή», κατέληξε ο Γιόαβ Γκάλαντ.

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Νιρ Μπαρκάτ, δήλωσε στο ABC News ότι «ο στρατός έχει το πράσινο φως να μετακινηθεί στη Γάζα όποτε είναι έτοιμος».

Ο ίδιος δήλωσε ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η καταστροφή της Χαμάς και πως οι όμηροι και οι απώλειες αμάχων θα είναι δευτερεύουσες έγνοιες.

«Θα κάνουμε όλες τις προσπάθειες για να φέρουμε τους ομήρους μας, να φέρουμε τους ομήρους μας [πίσω] ζωντανούς…», είπε ο Μπαρκάτ αλλά η «πρώτη και τελευταία προτεραιότητα» είναι η καταστροφή της Χαμάς.

Όσον αφορά τα τούνελ της Χαμάς, είπε ότι θα γίνουν «το μεγαλύτερο νεκροταφείο του κόσμου».

Ο Γιαχία Σινουάρ, 61 ετών, έχει μπει στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού για τον οποίο αντιπροσωπεύει «το πρόσωπο του διαβόλου», έναν «προγραμμένο» άνθρωπο. Εξελέγη επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα το 2017 όταν ο προκάτοχός του στο αξίωμα, ο Ισμαήλ Χανίγια, ανέλαβε τη διεύθυνση του πολιτικού γραφείου του κινήματος και στη συνέχεια αυτοεξορίστηκε. Είχε ενταχθεί στην οργάνωση το 1987, κατά τη διάρκεια της πρώτης Ιντιφάντα.

Αποφοίτησε από το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Γάζας και είναι ένθερμος υποστηρικτής του ένοπλου αγώνα. Έμαθε εβραϊκά στις ισραηλινές φυλακές όπου κρατήθηκε επί 23 χρόνια. Εξέτιε τέσσερις ποινές ισοβίων για τη δολοφονία δύο Ισραηλινών στρατιωτών όταν αποφυλακίστηκε, το 2011, στο πλαίσιο της ανταλλαγής 1.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων με τον Γαλλοϊσραηλινό στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ.

Όπως και ο Σινουάρ, ο Μοχάμεντ αλ Ντέιφ γεννήθηκε στον προσφυγικό καταυλισμό του Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Από το 2015 το όνομά του περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ΗΠΑ με τους πλέον καταζητούμενους «διεθνείς τρομοκράτες». Αν και αρχηγός των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. Κυκλοφορεί μόνο μια φωτογραφία του, τραβηγμένη πριν από τουλάχιστον 20 χρόνια. Σε άλλες φωτογραφίες εμφανίζεται με κρυμμένο το πρόσωπο ή στη σκιά.

Γεννήθηκε το 1965 και το πραγματικό του όνομα είναι Μοχάμεντ Ντιάμπ αλ Μάσρι. Το ψευδώνυμο «αλ Ντέιφ», σημαίνει «επισκέπτης» στα αραβικά και προέρχεται από το γεγονός ότι δεν κοιμάται ποτέ στο ίδιο σπίτι για δεύτερη βραδιά. Η σύζυγός του και τουλάχιστον ένα από τα παιδιά του σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το 2014.

Έχοντας γλιτώσει από τουλάχιστον έξι απόπειρες δολοφονίας –σε μία από τις οποίες έχασε ένα μάτι– οι εχθροί του τον αποκαλούν «επτάψυχη γάτα».

«Η οργή του λαού και του έθνους μας θα ξεσπάσει» ακούγεται να λέει σε ένα ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από τους διαύλους της Χαμάς το πρωί της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Ο αλ Ντέιφ εντάχθηκε στη Χαμάς τη δεκαετία του 1980 και συνελήφθη κατά τη δεύτερη Ιντιφάντα (2000-2005). Είχε δραπετεύσει ή απελευθερωθεί από μια φυλακή της Παλαιστινιακής Αρχής το 1999. Ανέλαβε επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς το 2002 και κατηγορείται από το Ισραήλ ότι οργάνωσε επιθέσεις αυτοκτονίας, απαγωγές και άλλες ενέργειες εναντίον ισραηλινών στόχων.

Το καταδρομικό USS Carney του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το οποίο έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, κατέρριψε σήμερα 2 πυραύλους και drones, ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν την επίθεση «πιθανότατα κατά στόχων στο Ισραήλ». Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος του USS Carney ή μεταξύ αμάχων στο έδαφος, «εξ όσων γνωρίζουμε», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου.

Αξιωματούχοι τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφεραν νωρίτερα ότι το καταδρομικό USS Carney δεν φαίνεται να αποτελούσε στόχο της επίθεσης, η οποία συνδέεται με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένο επίπεδο συναγερμού για απειλές που σχετίζονται με οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν ισχυρή ναυτική δύναμη στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων δύο αεροπλανοφόρων και των πλοίων που τα συνοδεύουν, μαζί με περίπου 2.000 πεζοναύτες.

Παρότι ο Λευκός Οίκος διαμηνύει πως δεν υπάρχουν «σχέδια ή πρόθεση» για εμπλοκή των δυνάμεων αυτών, η παρουσία τους στην περιοχή υποδηλώνει πως η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη εφόσον κριθεί ότι απειλούνται αμερικανικά συμφέροντα.

Pentagon Press Secretary, Brigadier General Pat Ryder has Confirmed that the USS Carney did Shoot Down 3 Land-Attack Cruise Missiles as well as several Drones launched by Houthi Forces in Yemen last night over the Red Sea.