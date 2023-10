«Η Χαμάς είναι οι σύγχρονοι Ναζί», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στον Ρίσι Σούνακ στην κοινή τους συνέντευξη Τύπου, με τον Βρετανό ομόλογό του να απαντάει μεταξύ άλλων ότι η Βρετανία θα σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ στην «πιο σκοτεινή του στιγμή».

Μετά την επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν, σειρά πήρε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, για να επισκεφθεί τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Ισραήλ εν μέσω πολέμου με τη Χαμάς. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι οι συγκρούσεις στη Γάζα θα κρατήσουν καιρό και γι’ αυτό χρειάζεται τη συνεχή υποστήριξη του Λονδίνου.

Παράλληλα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε ότι η μάχη δεν είναι μόνο του Ισραήλ αλλά και του πολιτισμένου και ελεύθερου κόσμου και των σύγχρονων αραβικών χωρών, καθώς «η άλλη πλευρά είναι ένας άξονας του κακού που περιλαμβάνει τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και το Ιράν».

Ένας από τους στόχους της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ήταν να αποτρέψει τη διεύρυνση των συμφωνιών ειρήνης του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. «Ημασταν στο κατώφλι της επέκτασης αυτής της ειρήνης και η καταστροφή αυτής μας της προσπάθειας ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους έγιναν αυτές οι ενέργειες (σ.σ. από τη Χαμάς)», είπε ο Νετανιάχου στον Βρετανό πρωθυπουργό.

"We recognise that the Palestinian people are victims of Hamas too".



PM Sunak speaks in Jerusalem besides Israeli President Benjamin Netanyahu



'I am proud to stand here as your friend and we also want you to win', he says.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/fmdWXOW29I