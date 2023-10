Τους «τρομοκράτες» που κρύβονταν σε υπόγειο του τεμένους αλ Άνσαρ στη Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, επιβεβαίωσε το Ισραήλ ότι σκότωσε κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής (21.10.2023) αεροπορικής επιδρομής του, στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς που μετράει σήμερα 16 ημέρες.

«Ο στρατός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση εναντίον ενός συγκροτήματος των τρομοκρατών που ανήκε σε μέλη της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, που ευθύνονται για πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες και τα οποία οργάνωναν νέα, επικείμενη τρομοκρατική επίθεση», σημείωσε ο στρατός του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του.

Ο Μαχμούντ αλ Σάαντι, διευθυντής της Ερυθράς Ημισελήνου στη Τζενίν δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από το πλήγμα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος διεξήγαγε την επιχείρηση σε συνεργασία με την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, τη Σιν Μπετ, το τέμενος χρησιμοποιούνταν ως «κέντρο διοίκησης για τον σχεδιασμό επιθέσεων» και «βάση για τη διεξαγωγή τους».

The IDF & ISA just conducted an aerial strike on a Hamas and Islamic Jihad terrorist compound in the Al-Ansar Mosque in Jenin.



Recent IDF intel revealed that the Mosque was used as a command center to plan and execute terrorist attacks against civilians. pic.twitter.com/gQfyv6wUAV — Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2023

Αυτός ο «τρομοκρατικός πυρήνας» είχε οργανώσει, όπως ανέφερε ο στρατός, επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στις 14 Οκτωβρίου κοντά στον φράκτη που χωρίζει το Ισραήλ από τη Δυτική Όχθη, χωρίς θύματα.

An Explosion has Rocked the Al-Ansari Mosque within the Jenin Refugee Camp in the West Bank with reports of multiple Casualties. pic.twitter.com/ZdGhi48b1X — OSINTdefender (@sentdefender) October 21, 2023

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι δύο άνδρες σκοτώθηκαν σε επίθεση στη Τζενίν. Αλλού στη Δυτική Όχθη ένας Παλαιστίνιος έχασε τη ζωή του σε στρατιωτική επιδρομή στη Ναμπλούς και ένας ακόμη σκοτώθηκε στην Τούμπας, πρόσθεσε το υπουργείο.

In a joint IDF and ISA activity, the IDF conducted an aerial strike on an underground terror compound in the Al-Ansar mosque in Jenin; The mosque contained a terror cell of Hamas and Islamic Jihad terror operatives who were organizing an imminent terror attack — Israeli Air Force (@IAFsite) October 22, 2023

and were organizing an additional imminent terror attack.



The terrorist cell also carried out a terror attack on October 14th in the area of the security fence, where an explosive device was detonated by a cellular activation of terror forces who arrived at the scene. — Israeli Air Force (@IAFsite) October 22, 2023

Από τις 7 Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη συνολικά 89 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το Reuters.

Attached is an illustration from Operation "Home and Garden" presenting the mosque's use as a terror base: https://t.co/da3uN5L5KB



Attached are photos of the terror base in the mosque: https://t.co/jAPszZoG6Z — Israeli Air Force (@IAFsite) October 22, 2023

