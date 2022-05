Νέα πλάνα έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ουκρανοί από πετυχημένη επίθεση των τουρκικής κατασκευής UAV ΤΒ2 Bayraktar κατά των ρωσικών δυνάμεων στο Φιδονήσι.

Συγκεκριμένα, το Κίεβο δημοσίευσε βίντεο από τις αεροπορικές επιδρομές των οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου TB2 Bayraktar στη Μαύρη Θάλασσα και ειδικότερα στην περιοχή κοντά στο Φιδονήσι.

Πριν από λίγα 24ωρα, τα ουκρανικά TB2 Bayraktar διέλυσαν ρωσικά πυραυλικά συστήματα αεροπορικής άμυνας (αναφορές κάνουν λόγο για SAM μικρής εμβέλειας τύπου Strela-10), αλλά και δύο περιπολικά σκάφη τύπου Raptor.

Εδώ και μερικές ώρες δημοσιεύθηκαν νέα πλάνα από επιχειρήσεις των Ουκρανών, οι οποίες περιλαμβάνουν επιτυχημένα πλήγματα σε αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα τύπου Tor αλλά και σε ένα αποβατικό σκάφος τύπου Serna:

#Ukraine: A Ukrainian Bayraktar TB-2 drone strike struck and destroyed what appears to be Project 11770 Serna-class landing craft, again at Snake Island. pic.twitter.com/w7qrgzWaPo