Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδονται οι ισχυρισμοί της Ρωσίας ότι στην πόλη Μπούτσα η Ουκρανία σκηνοθέτησε το σκηνικό φρίκης και Ουκρανοί τοποθέτησαν οι ίδιοι τα εκατοντάδες πτώματα με πολιτικά ρούχα στους δρόμους της πόλης.

Η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες από την πόλη Μπούτσα της Ουκρανίας, όπου διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της Ρωσίας, σύμφωνα με τους οποίους τα πτώματα ανθρώπων με πολιτική ενδυμασία, που βρέθηκαν στην ουκρανική πόλη Μπούτσα, βρίσκονταν εκεί πριν από την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων.

Στις εικόνες της Maxar, που χρονολογούνται από τα μέσα Μαρτίου, διακρίνει κανείς πτώματα αμάχων να κείτονται σε δρόμο της Μπούτσα ή σε χαντάκι.

Αυτές «οι εικόνες υψηλής ευκρίνειας (…) επιβεβαιώνουν πρόσφατα βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποκαλύπτουν την παρουσία πτωμάτων που κείτονται στους δρόμους (της Μπούτσα) και είναι εγκαταλειμμένα εδώ και εβδομάδες», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Maxar Technologies.

The New York Times claims to have studied MAXAR’s satellite imagery of Buchi. The publication claims that some bodies have been lying on the streets for several weeks, since mid-March.#Ukraine #UkraineRussiaWar #Russian #NATO #war #news #ukraina #ukrainewar #usa #putin #Biden pic.twitter.com/7tOjx1AfyQ