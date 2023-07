Στόχος εκτελεστή την ώρα που έκανε τζόκινγκ έγινε ο 42χρονος Στάνισλαβ Ρζίτσκι Ρώσος υψηλόβαθμος αξιωματικός, ο οποίος είχε μπει στη «μαύρη λίστα» της Ουκρανίας ως υπεύθυνος για επίθεση της Ρωσίας σε αμάχους.

Ο Στάνισλαβ Ρζίτσκι εκτελέστηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας (10.07.2023) ενώ έτρεχε, στην πόλη Κρασνοντάρ. Βίντεο που δείχνει το τελευταίο τζόκινγκ του, είδε το φως της δημοσιότητας. Καταγράφει τα τελευταία λεπτά του Ρώσου αξιωματικού, λίγο πριν δεχτεί επτά σφαίρες. Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει τις φήμες πως ευθύνεται για τη δολοφονία του.

Η διεύθυνση και τα στοιχεία του Stanislav Rzhitsky «ανέβηκαν» στο site Myrotvorets, μια ανεπίσημη βάση δεδομένων, με στοιχεία ανθρώπων που θεωρούνται εχθροί της Ουκρανίας.

Στο βίντεο όπου καταγράφονται τα τελευταία λεπτά της ζωής του Ρζίτσκι, καταγράφεται επίσης και η επιχείρηση για τη σύλληψη ενός άνδρα που, σύμφωνα με ΜΜΕ της Ρωσίας, ομολόγησε τη δολοφονία του Ρώσου αξιωματικού.

Ο εκτελεστής του 42χρονου φέρεται να τον παρακολουθούσε μέσω εφαρμογής για τρέξιμο! Δέχτηκε πυροβολισμούς στην πλάτη και στο στήθος και πέθανε επί τόπου, ανέφεραν τα ρωσικά μέσα.

Footage of Russian war criminal Stanislav Rzhitsky’s morning jog during which he was assassinated. Russia is already torturing Serhiy Denisenko, a father of six children and former head of the Ukrainian Shotokan Karate-Dō Federation, he’s been picked for the role of “assailant.” https://t.co/3D0XFmnB8o pic.twitter.com/F4S0qOBLdh