Ο Guardian έκανε μια εκτενή ανάλυση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στην οποία μπαίνουν στο τραπέζι τα ως τώρα δεδομένα, γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιος θα είναι ο νικητής» και παρουσιάζεται ο μέχρι σήμερα χαμένος της υπόθεσης, που σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι η Ρωσία.

Ο Guardian ξεκαθάρισε στο ξεκίνημα της ανάλυσής της ότι η κατάσταση στον πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι πλέον εκείνη που υπήρχε ένα χρόνο πριν, όταν η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα, έκανε επέλαση και οι ουκρανικές δυνάμεις υποχωρούσαν.

Ο Guardian επισημαίνει ότι «η εικόνα είναι τελείως διαφορετική από αυτή των πρώτων εβδομάδων του πολέμου όταν εκατοντάδες ρωσικά τεθωρακισμένα και εναέριες ρωσικές δυνάμεις περνούσαν τα σύνορα για να καταλάβουν το αεροδρόμιο στο Χοστομέλ, έξω από το Κίεβο, προκειμένου να αποκτήσουν μια γέφυρα για την πρωτεύουσα της Ουκρανίας».

Ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα στον πόλεμο είναι φυσικά το ποιος θα είναι ο τελικός νικητής. Ο Guardian επισημαίνει όμως, ότι για την ώρα, ούτε η Ουκρανία, ούτε η Ρωσία είναι κοντά στην τελική επικράτηση και έτσι ουδείς μπορεί να προβλέψει από τώρα την έκβαση του πολέμου.

Ο Guardian αναφέρει πως: «ούτε η Ρωσία, ούτε η Ουκρανία δεν είναι κοντά στο να πετύχουν τους στόχους που έχουν εκφράσει για τον πόλεμο – στην περίπτωση της Ουκρανίας αυτό αφορά την απελευθέρωση όλων των κατειλημμένων περιοχών. Ωστόσο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών η Μόσχα έχει επανειλημμένως κάνει βήματα πίσω σε σχέση με τους μαξιμαλιστικούς στόχους – ανάμεσά τους η ανατροπή της ουκρανικής κυβέρνησης και η επιβολή μιας κυβέρνησης από μαριονέτες – για την κατάληψη όλου του Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία».

Όσο για τη χώρα που έχει τις μεγαλύτερες απώλειες, ο Guardian ήταν ξεκάθαρος και έδειξε την Ρωσία.

«Η Ρωσία έχει μεγάλες απώλειες. Πρόσφατη εκτίμηση από το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Αναλύσεων (IISS) ανεβάζει σε 40%-50% τον αριθμό των απωλειών της Ρωσίας σε επίπεδο τεθωρακισμένων σε σχέση με τις αρχικές δυνάμεις. Σε επίπεδο ανθρώπινων απωλειών υπάρχει η εκτίμηση ότι χάνονται 2.000 Ρώσοι στρατιώτες για κάθε 100 μέτρα που κερδίζονται στην ανατολική Ουκρανία» αναφέρει το δημοσίευμα.

H βρετανική εφημερίδα ανέφερε μάλιστα, ως υποστήριξη των ισχυρισμών της περί των μεγάλων ρωσικών απωλειών, ότι ο Αμερικανός στρατηγός Μάρκ Μάιλι είχε πει προ καιρού ότι η Ρωσία έχει ήδη χάσει τακτικά και στρατηγικά μολονότι καμία από τις δύο χώρες δεν είναι κοντά στο να πετύχει τον στρατηγικό της στόχο.

«Είναι πιο ασφαλές να πει κανείς ότι η σημερινή τροχιά των συγκρούσεων πηγαίνει καλύτερα για την Ουκρανία σε σχέση με τη Ρωσία καθώς και ότι η συνεχιζόμενη εισροή όπλων από τη Δύση θα διατηρήσει αυτή την προοπτική. Αλλά η Ουκρανία βασίζεται αρκετά στη Δύση για τα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών που έχουν αποδειχθεί αχίλλειος πτέρνα για το Κίεβο στην ανατολική Ουκρανία όπου οι μάχες δίνονται από το πεζικό. Παραμένει επίσης άγνωστο το πόσα οπλικά συστήματα, όπως τα τεθωρακισμένα, θα παραδοθούν στην Ουκρανία ή πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό ώστε να έρθει πιο κοντά στο τέλος του ο πόλεμος», τόνιζε το δημοσίευμα.

«Οπότε για την ώρα ο πόλεμος συνεχίζεται», καταλήγει ο Guardian.

Ο Guardian απάντησε και στο ερώτημα ποιος από Ρωσία ή Ουκρανία είναι πιο κοντά στο να κάνει την μεγάλη αντεπίθεση και… ψήφισε Ουκρανία.

«Αν και ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει αρκετές φορές ακόμα και πριν τα Χριστούγεννα ότι η Ρωσία ετοιμάζει μια νέα επίθεση το 2023, οι αποδείξεις γι’ αυτό είναι ακόμα ισχνές», γράφει η βρετανική εφημερίδα.

«Μολονότι η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τις πεζοπόρες δυνάμεις τους – ορισμένοι υπολογίζουν ότι στην Ουκρανία βρίσκονται περίπου 300.000 Ρώσοι στρατιώτες – εντούτοις δεν υπάρχει απόδειξη ότι εκατοντάδες τεθωρακισμένα ετοιμάζονται για μια νέα είσοδο σε μια περιοχή που παρακολουθείται από κατασκοπευτικούς δορυφόρους. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί είναι λιγότερο έντονοι από ό,τι συνέβη το καλοκαίρι στην περιοχή γύρω από το Σεβεροντονέτσκ όταν η Μόσχα εκτόξευε περίπου 60.000 ρουκέτες την ημέρα», σημειώνει ο Guardian.

