Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σκοτώνονται καθημερινά ή τραυματίζονται 500 στρατιώτες από τη Ρωσία. Αυτό εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες της χώρας, σύμφωνα με άρθρο της New York Times, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

«Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η εκτίμηση αυτή για τις απώλειες της Ρωσίας περιλαμβάνει περίπου 20.000 νεκρούς. Από αυτόν τον αριθμό, οι 5.000 πιστεύεται ότι είναι μισθοφόροι από την Wagner Group, μια ιδιωτική εταιρεία με δεσμούς με τον κ. Πούτιν, και ξένοι στρατιώτες», δήλωσε μια από τους αξιωματούχους στη New York Times, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένη να συζητήσει ευαίσθητες στρατιωτικές εκτιμήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η αμερικανική εφημερίδα ότι «το συγκλονιστικά υψηλό ποσοστό ρωσικών απωλειών στην Ουκρανία σημαίνει ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να μην είναι σε θέση να επιτύχει έναν από τους βασικούς πολεμικούς στόχους του: την κατάληψη ολόκληρης της ανατολικής περιοχής της χώρας φέτος, λένε αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν και στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες».

Επίσης, επισημαίνει ότι «με 500 Ρώσους στρατιώτες να σκοτώνονται ή να τραυματίζονται κάθε μέρα, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση Αμερικανών αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτικών, η πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας έχει επιβραδυνθεί σε ένα εξουθενωτικό ζόρι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The high rate of Russian casualties in Ukraine means that President Vladimir Putin may not be able to achieve one of his key objectives: seizing the entire eastern region of the country this year, Biden administration officials and military experts say. https://t.co/eCL7F7J4Hv