Δεκάδες άμαχοι έχασαν την ζωή τους μετά την ρωσική επίθεση με πύραυλο κρουζ στην πόλη Βινίτσια της κεντρικής Ουκρανίας. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι το πλήγμα έφυγε από υποβρύχιο στη Μαύρη Θάλασσα, με την Μόσχα να δηλώνει ότι χτύπησε «στρατιωτικό στόχο».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία αρνείται ότι στοχοθετεί περιοχές αμάχων, φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν όμως στα social media δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της καθώς δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι πύραυλοί της βομβαρδίζουν περιοχές με σπίτια σε όλη την Ουκρανία. Ο μέχρι τώρα απολογισμός στην πόλη Βινίτσια κάνει λόγο για τουλάχιστον 23 νεκρούς, ανάμεσά τους και τρία παιδιά, και δεκάδες τραυματίες.

Πλάνα βίντεο και φωτογραφίες από την Βινίτσια, που είναι μακριά από τις γραμμές του μετώπου, δείχνουν την στιγμή που οι πύραυλοι χτυπούν την πόλη, τους μαύρους καπνούς στον ουρανό μετά το φονικό πλήγμα, ακόμα και ένα καροτσάκι μέσα στο οποίο βρέθηκε νεκρό ένα παιδάκι.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της επίθεσης:

Normal, peaceful life that got interrupted by the Russian army pic.twitter.com/3ACBUNQYIC
July 14, 2022

While Accountability Conference in The Hague is underway led by @WBHoekstra, Russia commits another war crime. At least one child killed, among other victims of a missile strike on Vinnytsia. We will put Russian war criminals on trial for every drop of Ukrainian blood and tears. pic.twitter.com/hvjNt0U5OM — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 14, 2022

Russian rockets hit the city of Vinnytsia this morning. One of the three rockets fell near a new maternity home



Six injured, two dead (a small child among them), – head of National Police. Number of casualties is still being confirmed #RussiaIsATerroristState #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/ggJee5bcS6 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 14, 2022

Από την πλευρά της, η Ρωσία δηλώνει ότι το κτίριο που χτυπήθηκε από τους πυραύλους στην πόλη Βινίτσια ήταν «στρατιωτικός στόχος». Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι είχε στόχο κτίριο στο οποίο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συναντούσαν ξένους προμηθευτές όπλων.

«Στις 14 Ιουλίου, πύραυλοι Καλίμπρ (κρουζ) εκτοξεύθηκαν κατά του Οίκου Αξιωματικών στη Βινίτσια», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην καθημερινή του ενημέρωση. «Η εγκατάσταση αυτή φιλοξενούσε συνάντηση της διοίκησης των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων με εκπροσώπους ξένων προμηθευτών όπλων… Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την εξουδετέρωση των συμμετεχόντων», προσθέτουν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και Daily Mail