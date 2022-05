Η Μαριούπολη “έπεσε”. Οι τελευταίοι 256 Ουκρανοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους 51 τραυματίες, οι οποίοι βρίσκονταν στο πολιορκημένο εργοστάσιο της χαλυβουργίας Azovstal στη Μαριούπολη, έφυγαν.

Την ανακοίνωση για την πτώση του Azovstal, που σημαίνει και πτώση της Μαριούπολης ουσιαστικά, έκανε το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας και επιβεβαίωσαν οι φιλορώσοι αυτονομιστές που έκαναν λόγο για “παράδοση”, ενώ και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

“Κατά το τελευταίο 24ωρο, 265 μαχητές κατέθεσαν τα όπλα τους και παραδόθηκαν, περιλαμβανομένων 51 σοβαρά τραυματισμένων”, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο προσθέτοντας ότι όσοι χρειάζονταν ιατρική φροντίδα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Νοβοαζόφσκ, μιας πόλης στην ανατολική Ουκρανία.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνει την αποχώρηση των μαχητών, με τη Ρωσία να λέει πως παραδόθηκαν.

The leaving of the #Ukrainian military from #Azovstal . Heroes 💙💛 pic.twitter.com/0gWWYL4Z28

https://t.co/PDUL1FhXtL



Look like they are now pow. Transferred to Donetsk.