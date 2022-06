Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για περισσότερες από 100 ώρες, ενώ οι σφοδρές μάχες συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλες καταστροφές και απώλειες. Χαρακτηριστική της κατάστασης είναι η μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε στο χημικό εργοστάσιο Αζότ.

Η φωτιά στο χημικό εργοστάσιο Αζότ στην πόλη Σεβεροντονέτσκ, που βρίσκεται πάνω στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, προκλήθηκε μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιοχή.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχι Γκαϊντάι δήλωσε μάλιστα ότι υπήρξε διαρροή τόνων πετρελαίου και δεν έχει διευκρίνισε αν η φωτιά στο εργοστάσιο, όπου εκατοντάδες πολίτες έχουν βρει καταφύγιο, έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Δήλωσε ότι οι μάχες είναι αδιάκοπες στο Σεβεροντονέτσκ, μια μικρή πόλη στην επαρχία Λουχάνσκ, που έχει γίνει το επίκεντρο της ρωσικής προώθησης στην ανατολική Ουκρανία.

Shelling of Ukraine's Sievierodonetsk plant causes oil leak and fire, governor says https://t.co/WgQeUu7OJg pic.twitter.com/JalTHmVXQS