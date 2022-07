Η Thalita do Valle, μοντέλο από τη Βραζιλία, αποφάσισε να πολεμήσει στην Ουκρανία και τρεις εβδομάδες μετά σκοτώθηκε. Η 39χρονη πέθανε όταν οι δυνάμεις της Ρωσίας βομβάρδισαν το καταφύγιο στο οποίο βρισκόταν στο Χάρκοβο.

Το μοντέλο από την Βραζιλία ήταν αρκετά «ενεργή» στα social media και ανέβαζε τις εμπειρίες της από το πόλεμο στην Ουκρανία. Βίντεο της αποκαλύπτουν ότι είχε λάβει και εκπαίδευση ελεύθερου σκοπευτή, ενώ – σύμφωνα με την Daily Maily – ένας συγγραφέας δούλευε με την στρατιώτη-μοντέλο για να μετατρέψει την εμπειρία της στην Ουκρανία σε βιβλίο.

Ο Theo Rodrigo Viera υποστηρίζει ότι η 39χρονη αδερφή του βρισκόταν στην Ουκρανία μόνο για τρεις εβδομάδες, όπου εργαζόταν ως διασώστης και ελεύθερη σκοπευτής. Επίσης, αποκάλυψε πως η Thalita do Valle ήταν υπεύθυνη για την παροχή κάλυψης από τις προελαύνουσες ρωσικές δυνάμεις.

H 39χρονη μισθοφόρος από την Βραζιλία, όπως υποστηρίζει ο αδερφός της, αφού επέζησε από μια βομβιστική επίθεση στο Κίεβο, εξήγησε στην οικογένειά της ότι δεν μπορούσε να μιλήσει πολύ καθώς τα κινητά τους παρακολουθούνταν από ρωσικά drones και θα τηλεφωνούσε μόνο για να τους ενημερώσει ότι ήταν καλά.

Η τελευταία φορά που επικοινώνησε το μοντέλο με την οικογένεια της ήταν την περασμένη εβδομάδα, όπου η Thalita είχε μετακομίσει στην πόλη του Χάρκοβο, για να πολεμήσει.

