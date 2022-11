Εννέα μήνες συμπληρώνει σε λίγο ο πόλεμος στην Ουκρανία και η βαρβαρότητα συνεχίζεται. Ένα νεογέννητο σκοτώθηκε από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια, με τον πρόεδρο, Βολοντιμίρ Ζελένσκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι σπέρνει τον τρόμο.

Σχεδόν εννέα μήνες μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και την Τρίτη (23.11.2022), τουλάχιστον 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα νεογέννητο, σκοτώθηκαν από νέα ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι σπέρνει τον «τρόμο».

«Ο εχθρός αποφάσισε γι’ άλλη μια φορά να προσπαθήσει να επιτύχει μέσω του τρόμου και του φονικού αυτό που δεν μπόρεσε να επιτύχει σε εννέα μήνες εισβολής στην Ουκρανία», σημειώνει ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Telegram, υποσχόμενος ότι η Ρωσία «θα λογοδοτήσει για όλο αυτό το κακό που έχει προκαλέσει στη χώρα μας».

Η Ρωσία θα λογοδοτήσει για «κάθε ζωή Ουκρανού» που χάθηκε, σημείωσε επίσης στο Telegram ο επικεφαλής του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γέρμακ καταδικάζοντας την επίθεση αυτή, και χαρακτήρισε «τρομοκράτες» τους Ρώσους στρατιωτικούς που εισέβαλαν στην Ουκρανία.

Λίγο νωρίτερα, οι ουκρανικές υπηρεσίες επειγόντων είχαν ανακοινώσει τον θάνατο νεογέννητου που σκοτώθηκε από ρωσικό πλήγμα σε μαιευτήριο στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία.

«Τη νύχτα της 23ης Νοεμβρίου, στην πόλη Βιλνιάνσκ στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ένα διώροφο κτίριο στο οποίο στεγάζεται μαιευτήριο καταστράφηκε από πυραυλική επίθεση», αναφέρει η κρατική υπηρεσία επειγόντων σε μήνυμά της στο Telegram.

Από την επίθεση με πυραύλους επλήγη η μαιευτική πτέρυγα του τοπικού νοσοκομείου, όπου βρισκόταν μια γυναίκα, το μωρό της και ένας γιατρός.

Εξαιτίας της επίθεσης αυτής, «μωρό που γεννήθηκε το 2022 είναι νεκρό», διευκρίνισε η υπηρεσία επειγόντων, υπογραμμίζοντας ότι η μητέρα και ο γιατρός διασώθηκαν από τα ερείπια.

Η γυναίκα τραυματίστηκε, διευκρίνισε στο Telegram ο πρόεδρος Ζελένσκι. «Το τρομοκρατικό κράτος συνεχίζει να κάνει πόλεμο στους αμάχους», κατήγγειλε.

Η υπηρεσία αυτή έδωσε επίσης στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει μέλη σωστικών συνεργείων να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν άνδρα που βρίσκεται ως τη μέση κάτω από συντρίμμια. Σύμφωνα με τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορίες, κανένας άλλος δεν είχε εγκλωβιστεί στα ερείπια, σημείωσε.

«Πονάει η καρδιά μας – ένα βρέφος που είχε μόλις έρθει στον κόσμο σκοτώθηκε», έγραψε παράλληλα ο περιφερειάρχης της Ζαπορίζια, Ολεξάντρ Στάρουχ στον λογαριασμό του στο Telegram.

Η μικρή πόλη Βιλνιάνσκ βρίσκεται σε απόσταση 45 χιλιομέτρων από την γραμμή του μετώπου στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας της Ζαπορίζια. Το μεγαλύτερο μέρος του νοτίου τμήματος της περιφέρειας αυτής βρίσκεται υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων, ενώ η Μόσχα ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου την προσάρτηση του εδάφους αυτού.

Στις 17 Νοεμβρίου, ρωσικό πλήγμα είχε ήδη καταστρέψει κτίριο στην περιοχή αυτή, σκοτώνοντας 10 ανθρώπους, οι τρεις από τους οποίους ήταν παιδιά.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, άλλος ρωσικός βομβαρδισμός σήμερα (σ.σ. 23.11.2022) το πρωί σκότωσε δύο ανθρώπους, μια 55χρονη γυναίκα και έναν 68χρονο άνδρα, σημείωσε ο περιφερειάρχης, Όλεγκ Σινεγκούμποφ σε μήνυμά του στο Telegram.

Ένας άνθρωπος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, άλλος ένας έλαβε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες, διευκρίνισε ο Σινεγκούμποφ, σύμφωνα με τον οποίο ο βομβαρδισμός έπληξε πολυκατοικία και νοσοκομείο.

