Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα στρατεύματα που υπερασπίζονται την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χάρκοβο, έχουν απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις και έχουν προελάσει μέχρι τα σύνορα με τη Ρωσία.

Αν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία, θα σημαίνει ότι η ουκρανική αντεπίθεση έχει όλο και μεγαλύτερη επιτυχία στην απώθηση των ρωσικών δυνάμεων στα βορειοανατολικά της χώρας μετά την πληροφορία που έχει προέλθει από δυτικές στρατιωτικές υπηρεσίες ότι η στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας στην περιφέρεια του Ντονμπάς είναι στάσιμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι το 227ο τάγμα της 127ης ταξιαρχίας των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων έχει φθάσει στα σύνορα με τη Ρωσία σχολιάζοντας: “Μαζί στη νίκη!”.

Beyond words. Today Ukrainian military 227th battalion of the 127th territorial defense brigade reached the border with Russia in the Kharkiv region. Glory to Ukraine! 💪🏻🇺🇦 pic.twitter.com/wFEFS89GhV

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου Ολεχ Σινεγκούποφ έγραψε στο Telegram ότι οι στρατιώτες του 227ου τάγματος επανατοποθέτησαν μια πινακίδα στα σύνορα με τη Ρωσία.

“Ευχαριστούμε όλους όσοι, με κίνδυνο για τη ζωή τους, απελευθερώνουν την Ουκρανία από τους ρώσους εισβολείς”, είπε ο ίδιος.

Η Ουκρανία έχει σημειώσει μια σειρά από επιτυχίες από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου υποχρεώνοντας τους Ρώσους διοικητές να σταματήσουν την επέλασή τους στην πρωτεύουσα Κίεβο προτού αποσπάσουν ταχεία πλεονεκτήματα γύρω από το Χάρκοβο.

Ukrainian military unit pushed #Russia back to the border and reinstalled #Ukraine border sign. #Kharkiv region. It’s a start. More work to be done on this pic.twitter.com/Br3s3EGwKT