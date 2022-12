Σε δύο μήνες θα συμπληρωθεί ένας χρόνος από τότε που οι δυνάμεις της Ρωσίας εισέβαλαν στην Ουκρανία και άρχισε ο πόλεμος.

Πέντε στρατιωτικοί αναλυτές έκαναν τις εκτιμήσεις τους στο BBC για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσα στο 2023.

Ο Μάικ Κλαρκ, αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών στο Έξετερ του Ηνωμένου Βασιλείου, επισημαίνει πως όσοι επιδιώκουν να εισβάλουν σε μια άλλη χώρα, οπουδήποτε στις μεγάλες ευρασιατικές στέπες, είναι καταδικασμένοι τελικά να ξεχειμωνιάσουν σε αυτήν.

Ο Ναπολέων, ο Χίτλερ, ο Στάλιν χρειάστηκε να κρατήσουν τις δυνάμεις τους σε κίνηση για να αντέξουν το κρύο στις στέπες και τώρα ο Πούτιν προετοιμάζει τις δυνάμεις του για τα χιόνια, ώστε να σχεδιάσει μία νέα ρωσική επίθεση την άνοιξη.

Και οι δύο πλευρές χρειάζονται μια παύση, αλλά οι Ουκρανοί είναι καλύτερα εξοπλισμένοι και έχουν κίνητρο για να συνεχίσουν και «μπορούμε να περιμένουμε ότι θα διατηρήσουν την πίεση, τουλάχιστον στο Ντονμπάς», υπογραμμίζει ο Κλαρκ.

Υπάρχουν περιοχές γύρω από την Κρεμίνα και το Σβάτοβο όπου η νίκη είναι κοντά για τις ουκρανικές δυνάμεις, και -όπως τονίζει- το Κίεβο εμφανίζεται απρόθυμο να σταματήσει. Οι ουκρανικές επιθέσεις ενδέχεται, ωστόσο, να σταματήσουν στα νοτιοδυτικά, μετά την ανάκτηση της Χερσώνας.

Για το 2023, ο καθοριστικός παράγοντας θα είναι η τύχη της εαρινής επίθεσης της Ρωσίας. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε παραδεχτεί ότι περίπου 50.000 από τους πρόσφατα κινητοποιημένους στρατιώτες βρίσκονται ήδη στο μέτωπο- οι υπόλοιποι 250.000 εκπαιδεύονται για το επόμενο έτος.

«Δεν υπάρχει άλλη προοπτική από τη συνέχιση του πολέμου ή μία ασταθή κατάπαυση πυρός» αναφέρει. Ο Πούτιν, όμως, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα σταματήσει. Και η Ουκρανία έχει ξεκαθαρίσει ότι εξακολουθεί να παλεύει για τη ζωή της.

Ο Αντρέι Πιοντκόβσκι, επιστήμονας και αναλυτής με έδρα την Ουάσινγκτον, εκτιμά πως η Ουκρανία θα ανακτήσει πλήρως τα χαμένα της εδάφη έως την άνοιξη του 2023 το αργότερο. Δύο είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν αυτό το συμπέρασμα.

Ο ένας είναι το κίνητρο, η αποφασιστικότητα και το θάρρος του ουκρανικού στρατού και του ουκρανικού έθνους στο σύνολό του που δεν έχει προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία, κατά τον ίδιο. Ο άλλος παράγοντας είναι πως η Δύση, έχει ωριμάσει και συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ιστορικής πρόκλησης που αντιμετωπίζει. Αυτό φαίνεται καλύτερα και από μια πρόσφατη δήλωση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Το τίμημα που πληρώνουμε είναι σε χρήματα. Ενώ το τίμημα που πληρώνουν οι Ουκρανοί είναι σε αίμα. Αν τα αυταρχικά καθεστώτα δουν ότι η βία ανταμείβεται, όλοι θα πληρώσουμε πολύ υψηλότερο τίμημα. Και ο κόσμος θα γίνει ένας πιο επικίνδυνος κόσμος για όλους μας» είπε.

Ο ακριβής χρόνος της αναπόφευκτης ουκρανικής νίκης θα καθοριστεί από την ταχύτητα με την οποία το ΝΑΤΟ μπορεί να παραδώσει το νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, τονίζει ο αναλυτής. «Περιμένω ότι η Μελιτόπολη θα γίνει το βασικό σημείο μάχης τους επόμενους μήνες, ίσως και εβδομάδες».

Έχοντας καταλάβει τη Μελιτόπολη, οι Ουκρανοί θα μετακινηθούν εύκολα στην Αζοφική Θάλασσα, διακόπτοντας ουσιαστικά τις γραμμές ανεφοδιασμού και επικοινωνίας προς την Κριμαία συμπληρώνει.

