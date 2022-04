Συνεχίζεται για 59η ημέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία, με δυνάμεις της Ρωσίας να έχουν καταλάβει διάφορες θέσεις στα ανατολικά της χώρας και να έχουν οχυρωθεί σε αυτές. Πύραυλος επίσης χτύπησε την Οδησσό, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές της πόλης.

«Η Οδησσός δέχθηκε πυραυλική επίθεση. Έχουν πληγεί υποδομές», αναφέρεται σε ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης, η οποία αναρτήθηκε στα social media. Ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και 18 τραυματίες.

Σύμφωνα με την νότια διοίκηση της αεροπορίας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, δύο πύραυλοι έπληξαν εγκαταστάσεις του στρατού και δύο κτίρια κατοικιών στην Οδησσό. Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατάφεραν να αναχαιτίσουν δύο άλλους πυραύλους που είχαν στόχο την πόλη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο διαδίκτυο η διοίκηση.

The operational command "South" of the Armed Forces of #Ukraine reported that #Odessa was subjected to rocket fire.



According to information from the message, the missiles hit "infrastructure". There are no other details about what happened yet. pic.twitter.com/MoAZKgfsge ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ April 23, 2022

Εικόνες στα social media δείχνουν καπνούς από διάφορα σημεία της πόλης, ενώ ένας χρήστες φέρεται να έχει καταγράψει την πορεία ενός πυραύλου.

Δείτε εικόνες:

One of this rockets hit a house in #Odessa



My family all lives there



Fuck you russia pic.twitter.com/R7IR6ZBoEO — Alex🇺🇦 (@AlexDeardream) April 23, 2022

An apartment building is on fire in Odessa.



According to preliminary information, fragments of a rocket fell into it as a result of the operation of air defense systems.

#Odessa pic.twitter.com/VW3djx266l — The RAGE X (@theragex) April 23, 2022

Damage to a residential building in #Odessa #Ukraine️

Obviously, this is not a cruise missile hit.



Either the air defense flew in, or the fragments of the downed missile fell.#UkraineRussia pic.twitter.com/qNqUvlbZ9u — cooper (@coope125) April 23, 2022

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο 24ωρο οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην πόλη Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια Ντανιέτσκ, ενώ απέκτησαν έρεισμα στη Λοζόβα, μικρή πόλη αλλά σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο στην περιοχή του Χαρκόβου, σύμφωνα με τους ουκρανούς στρατηγούς.

Το «σφυροκόπημα της Ρωσίας συνεχίστηκε και στη Σελένα Νταλίνα, στην περιφέρεια Ντανιέτσκ και στην Κριμαία, στην περιοχή Λουγκάνσκ. Σε αυτές τις περιοχές – σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό – οι ρωσικές δυνάμεις επεκτείνουν τις θέσεις τους και προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις. Οι ουκρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, μπόρεσαν να απωθήσουν επιθέσεις στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ –το 80% της οποίας φέρεται να έχει πέσει στα χέρια των Ρώσων–, στη Ρουμπίσνε και στο χωριό Νοβοτόσκιβσκε.

Τα αεροπορικά πλήγματα στην Μαριούπολη συνεχίζονται, ενώ αποκλεισμένη παραμένει η χαλυβουργία Αζοφστάλ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στις περιφέρειες του Λουγκάνσκ και του Ντανιέτσκ βρίσκονται περίπου 44.000 στρατιωτικοί. Ο ρωσικός στρατός και οι αυτονομιστές εκτιμάται πως έχουν αναπτύξει εκεί ως και 80.000 άνδρες.