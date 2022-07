Τρεις κοσμοναύτες από τη Ρωσία ύψωσαν σήμερα (4.7.2022) τις σημαίες του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ, των δύο περιοχών στα ανατολικά της Ουκρανίας που έχουν αποσχισθεί, γιορτάζοντας την κατάληψη της πόλης Λισιτσάνσκ από τα ρωσικά στρατεύματα.

«Γιορτάζουμε τόσο στη Γη όσο και στο διάστημα», ανέφερε η Roscosmos, η διαστημική υπηρεσία της Ρωσίας, σε ένα μήνυμα που συνοδεύεται από τις φωτογραφίες των κοσμοναυτών Όλεγκ Αρτέμιεφ, Ντένις Ματβέγιεφ και Σεργκέι Κορσακόφ, να κρατούν τις σημαίες των δύο «δημοκρατιών».

«Οι δυνάμεις της Ρωσίας και του Λουγκάνσκ έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους το Λισιτσάνσκ, την τελευταία μεγάλη πόλη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ», αναφέρεται στην ανάρτηση της Roscosmos.

Την Κυριακή, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από την πόλη αυτή, η οποία περνά υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού και των φιλορώσων αυτονομιστών.

roscosmos is a part of russia's genocidal war on Ukraine. Here's them praising the occupation of Ukrainian territories and celebrating war on ISS. When will @NASA stop giving them legitimacy and platform to spread their propaganda on international stage?#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/OQLHh0zblb