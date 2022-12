Συναγερμός σε όλη την Ουκρανία σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (01.12.2022) υπό το φόβο νέων αεροπορικών επιθέσεων της Ρωσίας!

Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε ολόκληρη την Ουκρανία, εκτός της Κριμαίας, την οποία άλλωστε έχει προσαρτήσει η Μόσχα. Ο συναγερμός σήμανε μετά τις προειδοποιήσεις Ουκρανών αξιωματούχων ότι η Ρωσία ετοιμάζει νέο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones.

«Ολικός αντιαεροπορικός συναγερμός ήχησε στην Ουκρανία. Κατευθυνθείτε προς τα καταφύγια», έγραψε στο Telegram η Ουκρανική συνοριακή υπηρεσία.

Air-raid alert on almost the entire territory of #Ukraine . pic.twitter.com/qGJiGtTDdd

Over #Belgorod and the Belgorod region the air defense systems were active again, said Governor Vyacheslav Gladkov. pic.twitter.com/6zbScDOelf