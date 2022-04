Η Ρωσία αρνείται ότι οι στρατιώτες της διέπραξαν οποιαδήποτε θηριωδία στην πόλη Μπούτσα της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας πως το οπτικό υλικό με νεκρούς αμάχους ήταν σκηνοθετημένο και έχει «παραγγελθεί» από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδίου να κατηγορηθεί η Μόσχα.

“Ποιοί είναι αυθεντία στην προβοκάτσια; Φυσικά οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ”, σημείωσε χθες Κυριακή σε συνέντευξή της στην κρατική τηλεόραση η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα μιλώντας για τη σφαγή στην πόλη της Ουκρανίας.

Όπως είπε η Ζαχάροβα, η άμεση κατακραυγή της Δύσης για τις εικόνες αυτές με τους νεκρούς αμάχους υποδηλώνει ότι το θέμα εντάσσεται σε ένα σχέδιο με στόχο να αμαυρωθεί η φήμη της Ρωσίας.

“Στην περίπτωση αυτή μου φαίνεται ότι το γεγονός πως οι δηλώσεις αυτές (για τη Ρωσία) έγιναν κατά τα πρώτα λεπτά μετά την εμφάνιση αυτού του υλικού δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το ποιος ‘παρήγγειλε’ αυτό το θέμα”.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι ερευνούν την πιθανότητα διάπραξης εγκλημάτων πολέμου από τη Ρωσία μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων εκατοντάδων ανθρώπων – κάποιοι από τους οποίους ήταν δεμένοι και είχαν πυροβοληθεί από κοντινή απόσταση – τα οποία ήταν διάσπαρτα έξω από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, μετά την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή.

