Νεκρός φέρεται να έπεσε ο 29χρονος επισμηναγός Στέπαν Ταραμπάλκα, τον οποίο αποκαλούσαν και φάντασμα του Κιέβου, καθώς στον πόλεμο στην Ουκρανία κατέρριψε πάνω από 40 ρωσικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τους Times έχασε την ζωή του στις 19 Μαρτίου, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις επιβεβαίωσαν σήμερα την είδηση με τον 29χρονο να πεθαίνει πιλοτάροντας ένα MIG-29.

Ο Στέπαν Ταραμπάλκα θεωρείται ένας ήρωας πολέμου και το όνομά του έγινε θρύλος, καθώς κατά την πρώτη μέρα της ρωσικής εισβολής κατέρριψε έξι ρωσικά μαχητικά. Στην συνέχεια φέρεται να κατέρριψε άλλα 36 αεροσκάφη.

Το κράνος και τα γυαλιά του πρόκειται τώρα να δημοπρατηθούν στο Λονδίνο, ανέφεραν πηγές στους Times επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα του Ουκρανού πιλότου. Ο 29χρονος γεννήθηκε από μια οικογένεια εργατικής τάξης στο χωριό Korolivka στη δυτική Ουκρανία.

Ο Ταραμπάλκα τιμήθηκε μετά θάνατον με το κορυφαίο μετάλλιο της Ουκρανίας για ανδρεία στη μάχη, το Τάγμα του Χρυσού Αστέρου, με τον τίτλο του Ήρωα της Ουκρανίας, σύμφωνα με την οικογένειά του.

