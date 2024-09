Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο επιτέθηκε με drone σε αποθήκη πυρομαχικών στην Βορονέζ της Ρωσίας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπήκε η περιφέρεια Βορονέζ της Ρωσίας, μετά την επίθεση που έκανε η Ουκρανία με drone χθες το βράδυ (06.09.2024) σε αποθήκη πυρομαχικών.

Αν και από την επίθεση της Ουκρανίας δεν τραυματίστηκε κανένας, η Ρωσία ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους ενώ έκλεισε και έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο τέσσερα μέτωπα φωτιάς ενώ από χθες το βράδυ οι εκρήξεις των πυρομαχικών δεν έχουν σταματήσει.

Πηγή της Ουκρανίας δήλωσε στο Reuters πως η επιχείρηση έγινε από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της χώρας SBU.

Το Κίεβο έπληξε με drone τη συγκεκριμένο αποθήκη καθώς εκτιμά ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά πυρομαχικών και εξοπλισμού στο εμπόλεμο μέτωπο.

Ukrainian forces struck a large ammunition warehouse in Soldatskoe, Voronezh region, in Russia. Videos show huge fires and secondary explosions. The NASA FIRMS map confirms that a large fire is raging in this depot. pic.twitter.com/TmcNKqXAq0