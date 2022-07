Τουλάχιστον 19 είναι οι νεκροί, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, από τη νέα επίθεση των ρωσικών δυνάμεων με πυραύλους κατά μιας πολυκατοικίας και ενός θέρετρου στην Οδησσό, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας, από την επίθεση με πυραύλους στην Οδησσό τραυματίστηκαν άλλοι 38 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά και μια έγκυος. Αρχικά, ο απολογισμός των νεκρών έκανε λόγο για 17 νεκρούς, όμως αυξήθηκε.

Σχεδόν όλα τα θύματα βρίσκονταν σε μια 9όροφη πολυκατοικία που χτυπήθηκε από έναν πύραυλο σε χωριό της Οδησσού στη 01:00 (τοπική ώρα) τα ξημερώματα της Παρασκευής (1.7.2022). Τουλάχιστον δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο αγόρι, σκοτώθηκαν σε μια άλλη επίθεση σε θέρετρο διακοπών στο χωριό.

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διέψευσε ότι η Ρωσία επιτίθεται σε αμάχους. «Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα λόγια του προέδρου Πούτιν ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν χτυπούν στόχους αμάχων».

