Τραγικός είναι ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης με ρουκέτα που έπληξε πενταώροφη πολυκατοικία στην Τσάσιβ Γιαρ στην ανατολική Ουκρανία το Σάββατο με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 24 σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν μέσα στα ερείπια επιζώντες, ανακοίνωσε σήμερα η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών.

Δημοσιογράφος του Reuters είδε σήμερα διασώστες να ανασύρουν έναν επιζώντα από τα ερείπια τοποθετώντας τον σε ένα φορείο και να μεταφέρουν τα πτώματα δύο ανθρώπων σε λευκές σακούλες.

Εννέα άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ανακοίνωσε η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών.

Τη Δευτέρα τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό της Ρωσίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, δήλωσε στην εφαρμογή Telegram πως ο βομβαρδισμός έπληξε πολιτικές υποδομές περιλαμβανομένης μιας εμπορικής ιδιοκτησίας και ενός συνεργείου επισκευής ελαστικών.

“Αυτά είναι μέρη που δεν είχαν στρατιωτική σημασία”, δήλωσε ο δήμαρχος Ίχορ Τερέχοφ, ο οποίος πρόσθεσε πως δύο παιδιά ηλικίας 4 και 16 ετών περιλαμβάνονται μεταξύ των δεκάδων ανθρώπων που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

“Πολλά βλήματα έπεσαν σε αυλές σπιτιών. Γκαράζ και αυτοκίνητα καταστράφηκαν επίσης, πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν”, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε ένα ξεχωριστό συμβάν επλήγη ένα σχολείο καθώς και ένα κτίριο κατοικιών και οι διασώστες διέσωσαν μια 86χρονη γυναίκα από τα ερείπια, είπε. Δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος.

Η Βαλεντίνα Ποποβίτσουκ, μια 74χρονη κάτοικος, περιέγραψε πώς διασώθηκε από το κτίριο.

“Ξύπνησα στο κρεβάτι, είχα καλυφθεί από σκόνη. Πήγα στο μπάνιο για να πλυθώ και έπεσαν πάνω μου κι άλλα μπάζα και σκόνη”, είπε.

“Είδα φώτα, τους προβολείς των διασωστών και άρχισα να φωνάζω ‘Είμαι ζωντανή, βγάλτε με έξω, σας παρακαλώ ‘. Οι διασώστες μπήκαν στον διάδρομο, έριξαν την πόρτα και με έβγαλαν έξω.”

Η Ρωσία, που εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους.

Το Χάρκοβο, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, υπέστη σφοδρούς βομβαρδισμούς στην αρχική φάση του πολέμου την οποία ακολούθησε μια περίοδος σχετικής ηρεμίας, όμως υφίσταται και πάλι βομβαρδισμούς τις τελευταίες εβδομάδες.

Ρουκέτα έπληξε ένα πενταόροφο κτίριο κατοικιών στην Τσάσιβ Γιαρ στο Ντόνετσκ το Σάββατο, το βράδυ, εγκλωβίζοντας επίσης μέσα στα ερείπια δεκάδες ανθρώπους, ανέφερε η υπηρεσία εκτάκτων αναγκών. Σύμφωνα με το CNN τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η επίθεση είναι μέρος της προσπάθειας της Ρωσίας να καταλάβει το σύνολο της επαρχίας Ντονέτσκ, που αποτελεί μέρος της βιομηχανικής περιφέρειας Ντονμπάς μαζί με την επαρχία Λουχάνσκ, όπου η Μόσχα ανακήρυξε τη νίκη της νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ρωσία έχει εξαπολύσει 34 αεροπορικά πλήγματα από το Σάββατο, ενώ ο αρχηγός του ουκρανικού γενικού επιτελείου, Αντρίι Γέρμακ, δήλωσε πως η Μόσχα πρέπει να χαρακτηριστεί κράτος που χρηματοδοτεί την τρομοκρατία λόγω του βομβαρδισμού της πολυκατοικίας.

Εξάλλου τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό του Χαρκόβου, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Αξιωματούχος από το γραφείο του προέδρου δήλωσε πως περιοχές κατοικιών επλήγησαν όταν η Ρωσία έπληξε με ρουκέτες από πολλαπλούς εκτοξευτήρες ρουκετών την πόλη.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους, όμως ουκρανικές πόλεις και χωριά έχουν μετατραπεί σε ερείπια από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς αφότου ξεκίνησε η εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου, με τα υπόγεια και τα καταφύγια από βόμβες να είναι τα μοναδικά ασφαλή μέρη για όσους παραμένουν.

⚡️In Chasiv Yar, rescuers got from under the rubble a man who spent there about 20 hours, reports OK «North».



The man said he was in the bathroom when the rockets hit. The stove fell on the bathroom, leaving some space. He lay there until the rescue got him. pic.twitter.com/uSwcKO8NMN