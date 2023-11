Ουκρανικός πύραυλος σκότωσε μία Ρωσίδα ηθοποιό την ώρα που έδινε παράσταση για Ρώσους στρατιώτες στην ανατολική Ουκρανία. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η Ρωσίδα ηθοποιός σκοτώθηκε σε ουκρανική επίθεση, ενώ έδινε παράσταση ενώπιον ρωσικών στρατευμάτων σε μία ελεγχόμενη από τη Μόσχα περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας.

Το ρωσικό θέατρο όπου η 40χρονη ηθοποιός Πολίνα Μένσιχ εργαζόταν, ανακοίνωσε ότι βρήκε τραγικό θάνατο τη στιγμή που βρισκόταν πάνω στη σκηνή, σε χωριό στην περιφέρεια του Ντονμπάς.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει λεπτομέρειες του περιστατικού, αλλά αξιωματούχοι του στρατού και από τις δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι σημειώθηκε ουκρανική επίθεση στην περιοχή στις 19 Νοεμβρίου.

Βίντεο, του οποίου η γνησιότητα δεν έχει επαληθευτεί, και το οποίο αναρτήθηκε στη φιλορωσική πλατφόρμα Telegram, δείχνει στρατιώτες να παρακολουθούν τη Μένσιχ να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα επί σκηνής την ημέρα εκείνη που γιορτάζουν οι δυνάμεις πυροβολικού του ρωσικού στρατού.

Την ώρα του τραγουδιού ξαφνικά σείεται το θέατρο από μια έκρηξη και ακούγονται να σπάνε τζάμια, ενώ στη συνέχεια σβήνουν τα φώτα και κάποιο πρόσωπο εμφανίζεται στην κάμερα να μιλάει υβριστικά.

Δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί στο Twitter:

JUST IN: Russian actress Polina Menshikh was killed by a Ukrainian missile while performing for Russian marines.



The incident happened in the village of Kumachovo which is 40 miles from the front lines.



The strike was conducted by the Ukrainian military using a US-supplied… pic.twitter.com/7xNtawpBzT