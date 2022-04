Δεν έχει τέλος η φρίκη από την πόλη Μπούτσα της Ουκρανίας, όπου εκατοντάδες άμαχοι βρέθηκαν νεκροί μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων της Ρωσίας. Η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι κατασκεύαζε τις εικόνες φρίκης και στην ουσία τοποθέτησε τα πτώματα στους δρόμους της πόλης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times βίντεο που κατέγραψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) του στρατού της Ουκρανίας φαίνεται να έχει καταγράψει τον θάνατο άμαχου ποδηλάτη από πυρά ρωσικών τεθωρακισμένων.

Το υλικό αυτό τραβήχτηκε στην Μπούτσα στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ακόμη το προάστιο αυτό του Κιέβου τελούσε υπό ρωσική κατοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Το βίντεο δείχνει κάποιον να κινείται με ποδήλατο κατά μήκος δρόμου. Όταν φθάνει σε γωνία, κατεβαίνει από το ποδήλατο και την περνά βαδίζοντας.

Με το που εμφανίζεται, δύο τεθωρακισμένα οχήματα ανοίγουν πυρ προς την κατεύθυνσή του με πολυβόλα. Στο σημείο όπου ρίχνουν υψώνεται καπνός και σκόνη.

Οι Τάιμς της Νέας Υόρκης διαβεβαιώνουν ότι μπόρεσαν να επαληθεύσουν με ανεξάρτητο τρόπο το υλικό. Το πτώμα του άνδρα βρισκόταν ακόμη στο σημείο όπου είχε πέσει νεκρός αφού οι ρωσικές δυνάμεις εγκατέλειψαν το προάστιο του Κιέβου, αναφέρει.

