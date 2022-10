Κόλαση πυρός για τρίτη φορά μέσα σε μερικές μέρες στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Η πόλη χτυπήθηκε, τα ξημερώματα της Δευτέρας (10.10.2022) από τις δυνάμεις της Ρωσίας.

Ο νέος βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, κατέστρεψε πολυώροφη πολυκατοικία και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Ολεξάντρ Σταρούχ.

«Εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης στο κέντρο, ακόμη μια πολυώροφη πολυκατοικία καταστράφηκε», ανέφερε ο Σταρούχ μέσω της πλατφόρμας Telegram.

«Υπάρχουν τραυματίες», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

#Russian occupiers shelled #Zaporizhzhia again. The entrance of a high-rise apartment building was destroyed, reports head of the regional military administration Oleksandr Starukh. pic.twitter.com/ofDnU3gbAK