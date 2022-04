Καμία «κακία» δεν θα καταστρέψει την Ουκρανία, δεσμεύθηκε στο σημερινό του (24.4.2022) μήνυμα για το Πάσχα, ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ συμπληρώνονται 60 ημέρες από τη ρωσική εισβολή, με τον ίδιο να προσεύχεται στον Θεό να φέρει πίσω την ευτυχία στα παιδιά και παρηγοριά στις μητέρες που θρηνούν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισήμανε στο μήνυμά του για το Πάσχα, μπροστά από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο, μια εκκλησία ηλικίας 1.000 ετών, προς τον λαό του ότι η Ουκρανία θα ξεπεράσει το σκοτάδι που έχει φέρει ο πόλεμος.

«Σήμερα εξακολουθούμε να πιστεύουμε στη νέα νίκη της Ουκρανίας και είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι δεν θα μας καταστρέψει καμία ορδή ή κακία», τόνισε ο Ζελένσκι φορώντας το χαρακτηριστικό χακί μπλουζάκι. «Θα ξεπεράσουμε τους σκοτεινούς καιρούς και σήμερα εγώ –όπως και οι περισσότεροι από εμάς—δεν φορώ φωτεινά χρώματα, αλλά πολεμάμε για μια φωτεινή ιδέα», πρόσθεσε.

Στο παρελθόν οι εκκλησίες της χώρας ήταν γεμάτες στη διάρκεια της βραδινής λειτουργίας της Ανάστασης και στη συνέχεια το πρωί της Κυριακής του Πάσχα. Όμως φέτος οι αρχές έχουν ζητήσει να μην συγκεντρωθούν πολλοί πιστοί στις εκκλησίες καθώς υπάρχει φόβος ότι θα αποτελέσουν στόχος των ρωσικών βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με τον Σερχίι Γκαϊντάι, τον κυβερνήτη της επαρχίας Λουγκάνσκ, επτά εκκλησίες στην περιοχή έχουν καταστραφεί στη διάρκεια του πολέμου. Εξάλλου τουλάχιστον 213 παιδιά έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής.

«Δώσε σε κάθε αγόρι και σε κάθε κορίτσι μια χαρούμενη παιδική ηλικία, νεότητα και γηρατειά ώστε τουλάχιστον να σβήσουν οι αναμνήσεις της φρικτής παιδικής τους ηλικίας στη διάρκεια του πολέμου», προσευχήθηκε ο Ζελένσκι.

«Φρόντισε τις μητέρες μας, δώσε υπομονή σε αυτές που περιμένουν έναν γιο ή μια κόρη να επιστρέψουν από τον πόλεμο», πρόσθεσε. «Δώσε υπομονή σε αυτούς που, δυστυχώς, δεν θα δουν τα παιδιά τους να επιστρέφουν από το μέτωπο».

«Μην ξεχνάς τη Μαριούπολη και τους ηρωικούς της υπερασπιστές. Μπορεί να καταστραφούν οι τοίχοι, αλλά δεν μπορούν να καταστραφούν τα θεμέλια πάνω στα οποία βασίζεται το πνεύμα των μαχητών μας, το πνεύμα όλης της χώρας», κατέληξε.

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, ο Ουκρανός διαπραγματευτής και σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, δήλωσε σήμερα από τη μεριά του, ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν συνεχώς τη Μαριούπολη και κάλεσε τη Μόσχα να συμφωνήσει σε μια «πραγματική, πασχαλινή εκεχειρία» στην πόλη.

«Η Ρωσία επιτίθεται συνεχώς στο εργοστάσιο Azovstal της Μαριούπολης. Το σημείο όπου βρίσκονται οι πολίτες και ο στρατός μας βομβαρδίζεται από αέρος και από το πυροβολικό», επεσήμανε ο Ποντολιάκ στο Twitter.

(2/2) RF should think about the remnants of its reputation. For this, 3 “Mariupol steps” are needed.

1. Announce a real Easter truce in Mariupol.

2. Immediate humanitarian corridor for civilians.

3. Agree to a “special round of negotiations” so that we take/exchange our military.