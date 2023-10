Τον απόλυτο τρόμο έζησε η δημοσιογράφος του CNN Κλαρίσα Γουόρντ, η οποία βρίσκεται στο Ισραήλ για να καλύψει τον πόλεμο.

Η δημοσιογράφος αναγκάστηκε να καλυφθεί σε μία τάφρο την ώρα που έπεφταν σαν βροχή τα πυρά κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ από τα σύνορα Ισραήλ-Γάζας. Είναι ξαπλωμένη στο έδαφος και αρκετά τρομαγμένη.

Η ίδια εξηγεί: « Μόλις είχαμε ένα τεράστιο μπαράζ ρουκετών που έρχονταν εδώ. Αναγκαστήκαμε να βρούμε καταφύγιο εδώ στην άκρη του δρόμου. Ακούμε πολλά μαχητικά στον ουρανό. Οι τρομοκράτες της Χαμάς κατέβηκαν αυτή τη λωρίδα και πυροβολούσαν όπου πήγαιναν το Σάββατο».

Watch as a CNN reporter is forced to take shelter on the ground, just like hundreds of thousands of Israelis have been forced to do for 3 days. pic.twitter.com/gdWNHUz2CX