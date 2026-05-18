Η Γερμανία θα αναπτύξει ένα σύστημα αεράμυνας Patriot και 150 στρατιώτες στην Τουρκία

Ένα σύστημα αεράμυνας Patriot θα στείλει η Γερμανία στην Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες, στο πλαίσιο ενός σχεδίου του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της προστασίας κατά μήκος της νοτιοανατολικής πλευράς της συμμαχίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας θα δημιουργήσουν μια «Ομάδα Εργασίας Αεροπορικής και Πυραυλικής Άμυνας» Patriot, η οποία θα συνεργάζεται στενά με τις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γερμανικό υπουργείο Άμυνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Γερμανία αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες εντός του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, προσθέτοντας ότι η γερμανική μονάδα Patriot και περίπου 150 στρατιώτες θα αντικαταστήσουν μια αμερικανική μονάδα που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία.

Almanya, Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye’ye bir Patriot Savunma Ünitesi ile 150 asker gönderecek. Silahlı Kuvvetleri böylece önemli bir NATO müttefiki olarak ’yi destekliyor ve NATO’nun güneydoğu kanadının hava savunma ve füze savunmasına değerli bir katkı sağlıyor. 1/2 pic.twitter.com/6h0TkOQcI0 — Sibylle Katharina Sorg (@GerAmbTurkiye) May 18, 2026

«Η πολεμική μας αεροπορία κάνει σπουδαία, διεθνώς σεβαστή δουλειά», δήλωσε ο Πιστόριους και πρόσθεσε ότι «με τον επαγγελματισμό τους θα συμβάλουν σημαντικά στην προστασία του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ».

Το υπουργείο δήλωσε ότι η γερμανική μονάδα Patriot θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Αεροπορικής και Πυραυλικής Άμυνας (NATO IAMD) του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια, η αποστολή θα διαρκέσει από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Στην Τουρκία έχει αναπτυχθεί επιπλέον ένα σύστημα αεράμυνας του NATO στις αρχές Μαρτίου, καθώς η χώρα έγινε στόχος ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.