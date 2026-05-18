Σαν Ντιέγκο: Πυροβολισμοί στο Ισλαμικό Κέντρο – Τουλάχιστον 2 νεκροί και τραυματίες

Η αστυνομία μετά από μεγάλη επιχείρηση εξουδετέρωσε τους δύο υπόπτους
Συναγερμός σήμανε στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ για πυροβολισμούς σε Ισλαμικό κέντρο σκορπίζοντας τον τρόμο στην μεγαλούπολη της Καλιφόρνια. 

Σύμφωνα πληροφορίες από τοπικά μέσα, από τους πυροβολισμούς στο Σαν Ντιέγκο, υπάρχουν θύματα αλλά και τραυματίες, από το περιστατικό το βράδυ της Δευτέρας 18.05.2026, με την αστυνομία να σκοτώνει τελικά τους δύο ύποπτους.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες SWAT στην περιοχή Κλερμόντ, η οποία παραμένει σε κατάσταση αποκλεισμού.

 

Η απειλή έχει πλέον «εξουδετερωθεί», σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας.

Το NBC San Diego μετέδωσε ότι δύο ύποπτοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν, ωστόσο μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την πληροφορία.

Αξιωματούχος του τζαμιού επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ο φύλακας ασφαλείας του Ισλαμικού Κέντρου. 

 

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα), όταν αστυνομικοί κλήθηκαν στην οδό Eckstrom Avenue μετά από πληροφορίες για ένοπλο που άνοιξε πυρ μέσα στο τζαμί, το οποίο θεωρείται το μεγαλύτερο στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ανάμεσά τους και βαριά οπλισμένες ομάδες SWAT, απέκλεισαν την περιοχή και επιχείρησαν για την ασφάλεια του χώρου. Παράλληλα, ομάδες ανθρώπων απομακρύνθηκαν από το τζαμί υπό τη συνοδεία αστυνομικών.

Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο ανέφερε σε αρχική ανακοίνωση: «Η SDPD βρίσκεται στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, στο τετράγωνο 7000 της Eckstrom Ave, μετά από αναφορά για ενεργό ένοπλο. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις».

 

Σε νεότερη ενημέρωση στις 12:43 μ.μ., η αστυνομία ανακοίνωσε: «Η κατάσταση στην οδό 7050 Eckstrom Ave παραμένει ενεργή αλλά έχει περιοριστεί. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Έχει δημιουργηθεί χώρος επανένωσης για συγγενείς και πολίτες στη διεύθυνση 4125 Hathaway Street, San Diego, CA 92111».

Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο ανέφερε τη Δευτέρα ότι είναι ενήμερος για «περιστατικό με πυροβολισμούς σε εξέλιξη» στο Ισλαμικό Κέντρο της συνοικίας Κλερμόντ της πόλης, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών δημόσιας ασφάλειας.

 

Το Iσλαμικό Κέντρο, που βρίσκεται στο Κλερμόντ, συνοικία του Σαν Ντιέγκο, είναι το μεγαλύτερο τέμενος στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, έχει ενημερωθεί για την «εξελισσόμενη κατάσταση», ανέφερε το γραφείο Τύπου του σε ανάρτηση στο X.

«Είμαστε ευγνώμονες προς τους διασώστες και τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης που βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για την προστασία της κοινότητας, και καλούμε όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών», ανέφερε η ανάρτηση.

