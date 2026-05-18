Ο Τραμπ ήταν έτοιμος να επιτεθεί την Τρίτη στο Ιράν – Το ανέβαλε μετά από αίτημα χωρών του Κόλπου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν έτοιμος να επιτεθεί αύριο Τρίτη (19/05/2026) στο Ιράν, όμως το ανέβαλε μετά από αίτημα ηγετών του αραβικού κόσμου.

Αυτό υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social λέγοντας πως η επίθεση στο Ιράν ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη.

Όμως είπε ότι έδωσε εντολή να αναβληθεί γιατί οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τον διαβεβαίωσαν πως οι διαπραγματεύσεις προχωρούν καλά και πως μια συμφωνία «αποδεκτή από τις ΗΠΑ» μπορεί να επιτευχθεί σύντομα.

Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει χαρακτηριστικά πως «μου ζητήθηκε από τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής.

Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει, κυρίως, την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν! Με βάση τον σεβασμό μου προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, έδωσα εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Ντάνιελ Κέιν, και στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών να ΜΗΝ πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο.

Αλλά τους έδωσα επίσης εντολή να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία».

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει στη New York Post ότι «δεν είναι ανοιχτός» σε καμία παραχώρηση προς την Τεχεράνη, μετά τη νέα απογοητευτική απάντηση του Ιράν στις συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι επίκεινται σοβαρές εξελίξεις, λέγοντας πως το Ιράν γνωρίζει «τι πρόκειται να συμβεί σύντομα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης ότι δεν είναι «απογοητευμένος» με την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το Ιράν γνωρίζει καλά πως οι ΗΠΑ μπορούν να αυξήσουν ακόμη περισσότερο την πίεση.

«Μπορώ να σας πω ότι θέλουν να κάνουν συμφωνία περισσότερο από ποτέ, γιατί ξέρουν τι πρόκειται να συμβεί σύντομα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.