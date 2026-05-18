Ο Τραμπ «κλείνει την πόρτα» στην Τεχεράνη: «Καμία παραχώρηση, το Ιράν ξέρει τι θα συμβεί σύντομα»

Οργισμένος με τη νέα πρόταση του Ιράν φαίνεται να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι «ξέρουν τι πρόκειται να συμβεί, σύντομα».

Με τον κόσμο να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα εν αναμονή της διπλωματικής λύσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο, ο Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει κάθε φορά πιο αποφασισμένος τουλάχιστον μέσα από τις απειλές του για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα Δευτέρα 18.05.2026, στη New York Post ότι «δεν είναι ανοιχτός» σε καμία παραχώρηση προς την Τεχεράνη, μετά τη νέα απογοητευτική απάντηση του Ιράν στις συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι επίκεινται σοβαρές εξελίξεις, λέγοντας πως το Ιράν γνωρίζει «τι πρόκειται να συμβεί σύντομα».

Στη σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να απορρίπτει την πρόταση που κατέθεσε το Ιράν την Κυριακή 17.05.2026 για συνέχιση των διπλωματικών συνομιλιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωσή που έκανε την Παρασκευή, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε να αποδεχτεί μια 20ετή παύση στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, απάντησε: «Δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή».

Ο πρόεδρος απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Δεν μπορώ πραγματικά να μιλήσω γι’ αυτό. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά την επιστροφή του από ένα σύντομο ταξίδι στην Κίνα, ο Τραμπ φέρεται να πέρασε το Σαββατοκύριακο μαζί με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στο γκολφ κλαμπ του στη Βιρτζίνια, συζητώντας τα επόμενα βήματα απέναντι στο Ιράν. Νέες συναντήσεις αναμένονται την Τρίτη, ενώ στενοί σύμμαχοί του, όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, τον πιέζουν να επαναφέρει στρατιωτικές επιχειρήσεις καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης ότι δεν είναι «απογοητευμένος» με την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το Ιράν γνωρίζει καλά πως οι ΗΠΑ μπορούν να αυξήσουν ακόμη περισσότερο την πίεση.

«Μπορώ να σας πω ότι θέλουν να κάνουν συμφωνία περισσότερο από ποτέ, γιατί ξέρουν τι πρόκειται να συμβεί σύντομα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε για πληροφορίες από πηγές της περιοχής που αναφέρουν ότι το Ιράν προσπαθεί να «κουράσει» την Ουάσινγκτον τόσο στο θέμα των πυρηνικών όσο και στο ζήτημα του Στενού του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε πως «δεν έχει ακούσει κάτι τέτοιο».

«Δεν ακούω τίποτα», είπε. «Δεν μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό». «Είναι μια διαπραγμάτευση. Δεν θέλω να είμαι ανόητος», συμπλήρωσε.