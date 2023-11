Η τεράστια πορεία που έκαναν επί πέντε μέρες οικογένειες των ομήρων που κρατάει η Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, έφτασε σήμερα (18.11.2023) στην Ιερουσαλήμ από το Τελ Αβίβ απ΄ όπου ξεκίνησε και απαίτησε από την κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου να φέρει πίσω τους απαχθέντες «τώρα».

Μέλη των οικογενειών των ομήρων που κρατάει η Χαμάς, αλλά και οικογένειες θυμάτων, έφτασαν σήμερα στην Ιερουσαλήμ στο τέλος μιας μεγάλης πορείας, που είχε ως στόχο να πιεστεί η κυβέρνηση του Ισραήλ και να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να γυρίσουν στη χώρα οι απαχθέντες.

Εκτιμάται ότι στην πορεία έλαβαν μέρος 30.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων και όσων μπήκαν στην πορεία από τον κεντρικό δρόμο που συνδέει το Τελ Αβίβ με την Ιερουσαλήμ, πιέζοντας την κυβέρνηση του Ισραήλ «για να κάνει ότι μπορεί, προκειμένου οι όμηροι να επιστρέψουν στις εστίες τους», δήλωσε ο 25χρονος Νόαμ Αλόν που κρατούσε μία φωτογραφία της φίλης του που έχει απαχθεί.

«Αναμένουμε από αυτούς ότι θα μας συναντήσουν. Περιμένουμε ότι θα μας πουν πως θα το κάνουν», είπε ο ίδιος αναφερόμενος στις κινήσεις της κυβέρνησης του Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο. Έτσι, απαιτούμε από αυτούς να το κάνουν τώρα, με οποιοδήποτε τίμημα για την επιστροφή των ομήρων», συμπλήρωσε.

Hundreds of Israelis started a five-day march from Tel Aviv to Jerusalem to highlight the more than 200 hostages still being held by Hamas in Gaza.https://t.co/qCW3BmrXtw pic.twitter.com/EPWkflPXmY