Εξέπνευσε και το τρίτο τελεσίγραφο του Ισραήλ προς τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και της πόλης, προκειμένου να εκκενώσουν την περιοχή προς νότο. Από ώρα σε ώρα δεν αποκλείεται να αρχίσει η χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού κατά των θέσεων της Χαμάς.

Στο τρίτο τελεσίγραφό του το Ισραήλ καλούσε τους κατοίκους της Γάζας και της βόρειας Λωρίδας της περιοχής να χρησιμοποιήσουν έναν μόνο δρόμο από την Μπέιτ Χανούν προς την Χαν Γιουνίς, διαβεβαιώνοντας πως ο στρατός δεν θα στοχεύει τη συγκεκριμένη διαδρομή όσο διαρκούσε η εκκένωση.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς φέρεται να εμπόδιζε την αναχώρηση αμάχων.

Την είδηση ότι οι ισραηλινές δυνάμεις που είναι πλέον έτοιμες για τη χερσαία επίθεση στη Γάζα, ανέβαλαν τη στρατιωτική επιχείρηση γι’ αρκετές ημέρες λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών, μετέδωσαν οι «New York Times».

Η εντολή που δόθηκε από το Ισραήλ στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να φύγουν προς τα νότια προκάλεσε τη «μαζική μετακίνηση» πληθυσμού εντός του παλαιστινιακού θύλακα, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ.

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ σφυροκοπά την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας και κάλεσε τους κατοίκους στη βόρεια πλευρά του θύλακα (περίπου 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι) να φύγουν προς τα νότια το συντομότερο δυνατόν.

Η διορία που τους είχε δοθεί από το Ισραήλ για να ακολουθήσουν έναν «ασφαλή διάδρομο» έληξε στη 1 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας και τοπική ώρα.

Από το πρωί της Παρασκευής, 13 Οκτωβρίου, παρατηρείται μια συνεχής ροή υπερφορτωμένων αυτοκινήτων, φορτηγών και κάρων προς τα νότια.

«Η μαζική μετακίνηση από τα βόρεια προς τα νότια συνεχίζεται», ανέφερε η υπηρεσία συντονισμού των ανθρωπιστικών υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ. «Οι συνεργαζόμενες ανθρωπιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων αυξήθηκε σημαντικά το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός τους είναι άγνωστος», πρόσθεσε.

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης υπήρχαν 423.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας. Οι περισσότεροι από αυτούς φιλοξενούνταν από την UNRWA, την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, σε 102 χώρους-καταφύγια έκτακτης ανάγκης. Περίπου 33.000 στεγάζονταν σε 36 δημόσια σχολεία.

«Υπολογίζουμε ότι περισσότεροι από 150.000 εκτοπισμένοι, οι κατοικίες των οποίων καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές ή έφυγαν επειδή φοβούνταν, κατέφυγαν σε συγγενείς τους ή σε γείτονες και σε άλλους δημόσιους χώρους», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Στο μεταξύ, με μπαράζ βομβαρδισμών απάντησε, νωρίτερα την Κυριακή (15.10.2023), το Ισραήλ στην επίθεση της Χεζμπολάχ σε πόλεις του βορρά.

