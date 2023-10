Με μπαράζ βομβαρδισμών απαντά το Ισραήλ στην επίθεση της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

Οι Λιβανέζοι μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν σήμερα ένα πύραυλο εναντίον μεθοριακού χωριού στο βόρειο Ισραήλ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματισθούν τρεις άλλοι, όπως ανακοινώθηκε από την ίδια τη Χεζμπολάχ.

Οι γιατροί είχαν αρχικά ανακοινώσει πως δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση στο χωριό Στούλα, μια αγροτική κοινότητα απέναντι από την κοινότητα Άιτα α-Σαμπ του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως πλήττει το Λίβανο σε αντίποινα.

Ο στρατός απαγόρευσε επίσης σήμερα την πρόσβαση του κοινού σε μια ζώνη σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από τα σύνορα του Λιβάνου και ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του εμποδίζει εσκεμμένα την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών GPS εκεί καθώς και στο νότιο μέτωπο με τη Γάζα.

Οι παρεμβολές στη λειτουργία του GPS μπορεί να επηρεάσουν τις λειτουργίες εφαρμογών, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ο επικεφαλής ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

The Hezbollah flag was raised at the Israeli military base in Raheb on the border with Lebanon — Al Manar pic.twitter.com/wBaQ5jp8Ha