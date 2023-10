Οι τρομοκράτες της Χαμάς κατά την εισβολή τους στο Ισραήλ έκαναν φρικαλεότητες και πολλές από αυτές έχουν αποτυπωθεί σε βίντεο.

Μια μητέρα από το Ισραήλ μαζί με τους δύο γιους της σύρρονται κλαίγοντας από το σπίτι τους κοντά στα σύνορα με τη Γάζα από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

Πρόκειται για την 30χρονη Shiri Silberman-Bibas η οποία μαζί με τον σύζυγό της και τους δύο γιους της όταν το Σάββατο έγινε η επίθεση της Χαμάς.

Ο σύζυγός της έχοντας ένα μικρό πιστόλι στα χέρια ήταν πεπεισμένος ότι θα μπορούσε να αποκρούσει την επίθεση, καθώς κατά καιρούς είχαν γίνει επιδρομές.

Μάλιστα ο πατέρας έστειλε στους συγγενείς του μήνυμα «Σας αγαπώ όλους» την ώρα που ήταν σε καταφύγιο, ενώ οι τρομοκράτες της Χαμάς πυροβολούσαν με ημιαυτόματα όπλα έξω από το παράθυρό τους.

This is Shiri Bibas and her children, Ariel (4) and Kfir (9 mos.) from Kibbutz Nir Oz.

They were kidnapped Saturday morning along with 100+ Israelis.

This is what terrorism looks like.

#terrorism #Israel_under_attack #IsraelAtWar pic.twitter.com/XjqHE5SZGM