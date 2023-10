Στις φλόγες του πολέμου τυλίχθηκε και πάλι η Μέση Ανατολή, όπου μαίνονται σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς και τα θύματα αυξάνονται συνέχεια. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Τουλάχιστον 40 είναι ο μέχρι στιγμής αριθμός των Ισραηλινών νεκρών και 740 οι τραυματίες από την επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το πρωί η οργάνωση των Παλαιστινίων Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το ισραηλινό δίκτυο N12 NEWS. Στην άλλη πλευρά, αξιωματούχοι Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι 198 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Μια νοσηλεύτρια και ένας οδηγός ασθενοφόρου σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιδρομές κατά δύο νοσοκομείων στη Γάζα, ανακοίνωσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ). Από τις επιδρομές τραυματίστηκαν επίσης πολλοί άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε μια μονάδα οξυγόνου, ανέφεραν οι ΓΧΣ με ανάρτηση στο twiiter.

Την ίδια στιγμή δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού σκότωσαν δεκάδες Παλαιστίνιους μαχητές που επιχείρησαν να διεισδύσουν δια θαλάσσης στην ισραηλινή επικράτεια, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Θα επιτεθούμε και σε Δυτική Όχθη και Ιερουσαλήμ λέει η Χαμάς

Ο αρχηγός της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια δήλωσε απευθυνόμενος στις αραβικές χώρες ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να τους προσφέρει καμία προστασία.

Σε ομιλία του ο Χανίγια τόνισε ότι ένοπλες παλαιστινιακές παρατάξεις σκοπεύουν να επεκτείνουν την εν εξελίξει μάχη στη Γάζα στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ.

“Η μάχη πέρασε στην καρδιά της σιωνιστικής οντότητας” είπε.

Ακόμη επιβεβαίωσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι από την Χαμάς και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Το σκηνικό του τρόμου και του αίματος άρχισε να ξεδιπλώνεται σήμερα (7.10.2023) το πρωί. Η οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε σήμερα τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών (τουλάχιστον 7.000 έλεγαν οι τελευταίες πληροφορίες) να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είναι σε κατάσταση πολέμου και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ασφαλείας.

Το σημερινό επεισόδιο ήταν το σοβαρότερο από τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021, με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ.

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωση την έναρξη της επιχείρηση στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν.

«Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για να τερματιστεί η τελευταία κατοχή επί γης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν εντός της Γάζας, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Εισβολή Παλαιστίνιων σε ισραηλινό έδαφος στη Λωρίδα της Γάζας

«Αριθμός τρομοκρατών έχει διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους στην περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

HUGE Israel declares WAR along GAZA STRIP



In a coordinated attack, At least 4 Groups (aprox 40-50) Palestinian Hamas Fighters have crossed the Border into Southern Israeli under cover of Rocket Fire over the last hour. Gliders and boats also used to enter Israel



Isreal has… pic.twitter.com/nWyUSZhN6n — Megh Updates (@MeghUpdates) October 7, 2023

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικών στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων καθώς και ενόπλους πάνω σε τζιπ να κινούνται στην ύπαιθρο.

Palestinian terrorists from the Gaza Strip are seen in Sderot. pic.twitter.com/dsuL4uYWoY — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν επίσης ότι αριθμός Ισραηλινών συνελήφθησαν ως αιχμάλωτοι από μαχητές ενώ τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κυκλοφόρησαν βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο ισραηλινό τεθωρακισμένο.

Νετανιάχου: «Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο, ύστερα από την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

«Πολίτες του Ισραήλ, είμαστε σε πόλεμο, όχι σε επιχείρηση, όχι σε κλιμάκωση, αλλά σε πόλεμο», ανέφερε ο Ισραηλινός ηγέτης σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του από το αρχηγείο του στρατού στο Τελ ΑΒίβ. «Ο εχθρός θα πληρώσει ένα τιμήμα που δεν φαντάζεται», συμπλήρωσε.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιχείρηση Iron Swords ως αντίποινα στην αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς. Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ακτίνα 80 χιλιομέτρων γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

Μάχες σε πολλά σημεία

Τα ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν χερσαίες μάχες «σε πολλά σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας» κατά των μαχητών που διείσδυσαν «χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα» διά θαλάσσης και ξηράς, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού.

«Αυτή τη στιγμή, πολεμάμε», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίχαρ Εχτ σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου. «Μαχόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας… Οι δυνάμεις μας μάχονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος», δήλωσε ενώ ανέφερε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες, ότι «υπάρχουν απώλειες, φυσικά».

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς.

Capture of an Israeli soldier from his tank pic.twitter.com/M7NQYFsThL — Middle East Observer (@ME_Observer_) October 7, 2023

«Ο παλαιστινιακός λαός δικαιούται να υπερασπιστεί τον εαυτό του»

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην «τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Gaza fires rockets at Jerusalem in full-scale attack on Israel.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/UbhDgYL2Md — AF Post (@AFpost) October 7, 2023

Χεζμπολάχ: «Αποφασιστική απάντηση»

Η Χεζμπολάχ εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Γάζα και ότι βρίσκεται σε «άμεση επαφή με την ηγεσία της παλαιστινιακής αντίστασης».

Μετά τα γεγονότα με την εκτόξευση ρουκετών από μαχητές στη Γάζα κατά του Ισραήλ, η Χεζμπολάχ προσθέτει ότι πρόκειται για μια «αποφασιστική απάντηση στη συνεχιζόμενη κατοχή του Ισραήλ και ένα μήνυμα σε αυτούς που επιδιώκουν την εξομάλυνση με το Ισραήλ».

GRAPHIC WARNING; Israelis – both alive & dead are being brought into Gaza in a steady stream as hostages. pic.twitter.com/sqdqiuBL8z — Abhijit Iyer-Mitra (@Iyervval) October 7, 2023

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν απερίφραστα τις επιθέσεις της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς εναντίον ισραηλινών αμάχων και στηρίζουν σθεναρά την κυβέρνηση και τον λαό του Ισραήλ», ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, όπως μετέδωσε σήμερα το CNN.

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν καταδίκασε σήμερα «τις τρομοκρατικές επιθέσεις», όπως τις χαρακτήρισε, κατά του Ισραήλ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι καταδικάζει την «τρομοκρατική επίθεση» της Χαμάς, όπως την χαρακτήρισε, με στόχο το Ισραήλ και υποστήριξε το δικαίωμα της χώρας στη νόμιμη άμυνα.

Η Αίγυπτος προειδοποίησε για «σοβαρές επιπτώσεις» από την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της.

Επαφές της Ρωσίας

Από την πλευρά της η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με το Ισραήλ, τους Παλαιστίνιους και τις αραβικές χώρες μετά την νέα κλιμάκωση της βίας, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον υφυπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ. «Είναι αυτονόητο ότι πάντα κάνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ζήτησε τον «άμεσο τερματισμό της βίας ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους»

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε την «αλληλεγγύη» του προς το Ισραήλ.

Την καταδίκη της Χαμάς για τις επιθέσεις στο Ισραήλ εξέφρασε η ευρωπαϊκή ηγεσία. «Καταδικάζουμε σθεναρά τις αδιάκριτες επιθέσεις που εξαπολύθηκαν εναντίον του Ισραήλ και του λαού του σήμερα το πρωί, προκαλώντας τρόμο και βία κατά αθώων πολιτών», ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ ενώ η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι «είναι η τρομοκρατία στην πιο απεχθή μορφή της. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται έναντι τέτοιων αποτρόπαιων επιθέσεων».

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα υπογράμμισε: «καταδικάζουμε τον τρόμο και τη βία που ασκείται εναντίον αθώων ανθρώπων. Ο τρόμος δεν θα επικρατήσει ποτέ».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε σήμερα Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν τις εχθρικές ενέργειες που θα μπορούσαν να οξύνουν την κατάσταση.

Το Κατάρ ρίχνει την ευθύνη στο Ισραήλ

Το Κατάρ, πάντως, θεωρεί ότι το Ισραήλ ευθύνεται για τις φλόγες που άναψαν ξανά στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση η οποία αναφέρει ότι μόνο το Ισραήλ ευθύνεται για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της βίας με τον παλαιστινιακό λαό.

Μητσοτάκης: «Φρικτή τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Ισραήλ»

«Καταδικάζω έντονα τη σημερινή φρικτή τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, που προκάλεσε μεγάλο αριθμό απωλειών μεταξύ των αμάχων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα», ανέφερε σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και ανησυχεί βαθύτατα από αυτή την απαράδεκτη κλιμάκωση της βίας» τονίζεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Χαμάς: Βίντεο με Ισραηλινούς που πιάστηκαν αιχμάλωτοι

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει τουλάχιστον τρεις εμφανώς έντρομους άνδρες με πολιτικά ρούχα να κρατούνται από μια ομάδα ενόπλων με θολά πρόσωπα, ισχυριζόμενοι ότι είναι «εχθροί» που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης που εξαπέλυσε η οργάνωση το πρωί εναντίον του Ισραήλ.

Palestinian armed groups take dozens of military and civilian Israeli prisoners during the ongoing all-out offensive against the Israeli occupation under the name “Al-Aqsa Flood.” Spokesmen for the Gaza ruling group Hamas called the hostages “prisoners of war,” “invaders,” and… pic.twitter.com/oAG7Na8ptQ — Emeka Gift Official (@EmekaGift100) October 7, 2023

Κι άλλα παρόμοια βίντεο έχουν κυκλοφορήσει πάντως, στα social media.

Το ισραηλινό δίκτυο N12 μετέδωσε ότι περίπου 50 ισραηλινοί όμηροι κρατούνται από ενόπλους της Χαμάς στο κιμπούτς Μπίρι κοντά στο σύνορο με τη Γάζα.

Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του ίντερνετ, όπου φαίνονται ένοπλοι της Χαμάς να πυροβολούν και να σκοτώνουν εν ψυχρώ έναν πολίτη, την ώρα που οδηγεί το αυτοκίνητό του.

Hamas terrorists continue to fire at everyone they come across in southern Israel. pic.twitter.com/3g50M8ufdF — Faytuks News Δ (@Faytuks) October 7, 2023

Μετά την δολοφονία το όχημα τρακάρει εκτός ελέγχου πάνω σε άλλα αυτοκίνητα.