Πόλεμο κατά της Χαμάς κήρυξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετά την αφνιδιαστική σφοδρή επίθεση με πυραύλους που εξαπέλυσε η ισλαμιστική οργάνωση στα νότια της χώρας το πρωί του Σαββάτου (7.10.2023). Η Μέση Ανατολή «βράζει» από τη νέα κρίση, την ώρα που οι Παλαιστίνιοι πανηγυρίζουν πάνω από τα κουφάρια νεκρών στρατιωτών και πολιτών…

«Πολίτες του Ισραήλ, είμαστε σε πόλεμο, όχι σε επιχείρηση, όχι σε κλιμάκωση, σε πόλεμο», ανέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του από το αρχηγείο του στρατού στο Τελ Αβίβ. «Ο εχθρός (σ.σ. η Χαμάς) θα πληρώσει ένα τιμήμα που δεν φαντάζεται», συμπλήρωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε», επανέλαβε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ απηύθυνε αντίστοιχο μήνυμα. Το Ισραήλ επιστράτευσε τους εφέδρους και ο Γκάλαντ δήλωσε ότι η χώρα «θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο». Παράλληλα, η χώρα κήρυξε κατάσταση εθνικού συναγερμού.

BREAKING: Israel declares state of national emergency — The Spectator Index (@spectatorindex) October 7, 2023

22 νεκροί και 545 τραυματίες ο μέχρι στιγμής απολογισμός

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την αιφνιδιαστική επίθεση με πυραύλους που εξαπέλυσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου από τη Λωρίδα της Γάζας, ισχυριζόμενη ότι ο αριθμός τους έφτασε τους 7.000!

BREAKING: Hamas claims to have launched 7,000 rockets today — The Spectator Index (@spectatorindex) October 7, 2023

Μέχρι στιγμής, ο επίσημος απολογισμός από το υπουργείο Άμυνας αναφέρει 22 νεκρούς τόσο από τις πυραυλικές επιθέσεις όσο και από τις εχθροπραξίες ενώ το υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για 545 τραυματίες.

Ο υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντεΐφ, κάλεσε τους απανταχού Παλαιστίνιους να πολεμήσουν κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι «αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για να τερματιστεί η τελευταία κατοχή επί γης».

Μάλιστα, είπε ότι η επίθεση ήταν η αρχή της «Επιχείρησης Καταιγίδα Αλ Άκσα» και ήταν απάντηση στην ισραηλινή βία στη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και γύρω από το τέμενος Αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ.

«Σήμερα ο λαός ανακτά την επανάστασή του», δήλωσε στο μήνυμά του ο Μοχάμεντ Ντεΐφ. «Πρέπει να βάλουμε φωτιά στη γη κάτω από τα πόδια των κατακτητών», πρόσθεσε ο Ντεΐφ.

Η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ δήλωσε ότι συμμετείχε στην επίθεση, ενώ η Χαμάς κάλεσε και ένοπλες ομάδες στον Λίβανο να εμπλακούν.

Πλάνα που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν πολύ σκληρές εικόνες, με τους Παλαιστίνιους να πανηγυρίζουν στη Λωρίδα της Γάζας πάνω στα κουφάρια νεκρών στρατιωτών και πολιτών του Ισραήλ. Κόρνες ακούγονται στη Τζενίν, στη Δυτική Όχθη.

GRAPHIC WARNING! Palestinians strip the corpse of an Israeli woman, parade it & desecrate it. Sick sick people pic.twitter.com/aVWFOZIk8b — Abhijit Iyer-Mitra (@Iyervval) October 7, 2023

Ισλαμιστές εισέβαλαν στο Ισραήλ και σκοτώνουν εν ψυχρώ πολίτες – Αντίποινα της Ιερουσαλήμ με την επιχείρηση Iron Swords

Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του ίντερνετ, όπου φαίνονται ένοπλοι της Χαμάς να πυροβολούν και να σκοτώνουν εν ψυχρώ έναν πολίτη, την ώρα που οδηγάει το αυτοκίνητό του, με το όχημα να τρακάρει εκτός ελέγχου πάνω σε άλλα.

Hamas terrorists continue to fire at everyone they come across in southern Israel. pic.twitter.com/3g50M8ufdF — Faytuks News Δ (@Faytuks) October 7, 2023

Palestinian terrorists from the Gaza Strip are seen in Sderot. pic.twitter.com/dsuL4uYWoY — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιχείρηση Iron Swords ως αντίποινα στην αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς με τους πυραύλους. Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ακτίνα 80 χιλιομέτρων γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

IDF publishes footage of strikes on Hamas assets in the Gaza Strip. Air Force jets have used so far more than 16 tons of munitions. pic.twitter.com/TpvK9f21oX — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Οργάνωση που εκπροσωπεί τους εφέδρους, οι οποίοι σχεδίαζαν να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση λόγω των αντιρρήσεών τους στα σχέδια της ισραηλινής κυβέρνησης για τη δικαστική μεταρρύθμιση, κάλεσε τα μέλη της να παρουσιαστούν.

«Αριθμός τρομοκρατών έχει διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους στην περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Η Χαμάς ανέβασε βίντεο στα social media με αιχμάλωτους στρατιώτες

Στους λογαριασμούς της στα social media, η Χαμάς ανέβασε βίντεο που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ισραηλινούς αιχμαλώτους να μεταφέρονται στην Γάζα. Το ισραηλινό δίκτυο Reshet 13 TV News μετέδωσε ότι ένοπλοι κρατούν αιχμαλώτους στην πόλη Οφάκιμ και ότι 5 ένοπλοι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην πόλη Σντερότ και σπίτια πυρπολήθηκαν.

Τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν, όπως υποστηρίζουν, πτώματα ισραηλινών στρατιωτών να μεταφέρονται από τους μαχητές της οργάνωσης στη Γάζα και παλαιστίνιους ενόπλους μέσα σε σπίτια Ισραηλινών και άλλους να περιφέρονται σε μια ισραηλινή πόλη μέσα σε τζιπ.

Hamas has released a video of the captured 🇮🇱



A major intelligence blunder by IDF and Mossad pic.twitter.com/WsvStkiKqa — Iran Observer (@IranObserver0) October 7, 2023

Footage has been released by Hamas showing a number of IDF Hostages who were Surrounded at their Base and eventually taken back to Gaza. pic.twitter.com/UA24Y0bGCy — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

GRAPHIC WARNING; Israelis – both alive & dead are being brought into Gaza in a steady stream as hostages. pic.twitter.com/sqdqiuBL8z — Abhijit Iyer-Mitra (@Iyervval) October 7, 2023

Palestinians attacking Israeli hostages captured by Hamas as they are transporting them back across the border into Gaza on motorcycles pic.twitter.com/Mun9hsfsbM — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Μαχμούντ Αμπάς: Ο παλαιστινιακός λαός έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην «τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Καπνός από τα ισραηλινά αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Αμπάς έκανε την παραπάνω δήλωσε έπειτα από επείγουσα συνάντηση που είχε στη Ραμάλα με αρκετούς ανώτερους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η Χεζμπολάχ είναι «σε άμεση επαφή με την αντιστασιακή ηγεσία»

Η Χεζμπολάχ εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση αναφέροντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Γάζα και ότι βρίσκεται σε «άμεση επαφή με την ηγεσία της παλαιστινιακής αντίστασης».

Μετά τα γεγονότα με την εκτόξευση ρουκετών από μαχητές στη Γάζα κατά του Ισραήλ, η Χεζμπολάχ προσθέτει ότι πρόκειται για μια «αποφασιστική απάντηση στη συνεχιζόμενη κατοχή του Ισραήλ και ένα μήνυμα σε αυτούς που επιδιώκουν την εξομάλυνση με το Ισραήλ».

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σκληρές εικόνες

Παλαιστίνιοι πανηγυρίζουν δίπλα και πάνω σε φλεγόμενο ισραηλινό τανκ

Παλαιστίνιος τραβάει selfie μπροστά από ένα κατεστραμμένο ισραηλινό τανκ

Παλαιστίνιοι περνούν τα σύνορα από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ

Πλάνα από την εισβολή ενόπλων της Χαμάς στο Ισραήλ

Παλαιστίνιοι κουβαλούν τη σορό Ισραηλινού στρατιώτη

🚨 Capture of an Israeli soldier from his tank pic.twitter.com/M7NQYFsThL — Middle East Observer (@ME_Observer_) October 7, 2023

Βίντεο από τις πυραυλικές επιθέσεις:

HUGE ⚡️Israel declares WAR along GAZA STRIP



In a coordinated attack, At least 4 Groups (aprox 40-50) Palestinian Hamas Fighters have crossed the Border into Southern Israeli under cover of Rocket Fire over the last hour. Gliders and boats also used to enter Israel



Isreal has… pic.twitter.com/nWyUSZhN6n — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 7, 2023

Gaza fires rockets at Jerusalem in full-scale attack on Israel.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/UbhDgYL2Md — AF Post (@AFpost) October 7, 2023

Το σημερινό επεισόδιο ήταν το σοβαρότερο από τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021, με ισραηλινά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ.

⚡️ The Israeli army announced the launch of counter-terrorism operation "Iron Swords" in the Gaza Strip.



Residents of Israel's border areas leave their homes in a hurry. Massive shelling continues there. pic.twitter.com/RBnsJ4mZKX — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Εκκλήσεις για αίμα στο Ισραήλ – «Μπαίνουν» και άλλοι στον… πόλεμο μαζί με τη Χαμάς

Ένα σπίτι έχει επίσης χτυπηθεί στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πηγές από τον στρατό που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο dpa, ωστόσο δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπήρχαν θύματα. Η υπηρεσία ασθενοφόρων έκανε έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο Ichilov στο Τελ Αβίβ, καθώς υπάρχει έλλειψη.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Χαμάς στην επίθεση. «Είμαστε μέρος αυτής της μάχης, οι μαχητές είναι δίπλα στους αδελφούς τους στις Ταξιαρχίες Κάσαμ μέχρι να επιτευχθεί η νίκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος Αμπού Χάμζα μέσω Telegram.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξέφρασαν δυσπιστία για τη διείσδυση στο Ισραήλ. «Είναι σαν όνειρο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, μαχητές μέσα στην κατεχόμενη γη μας;», δήλωσε καταστηματάρχης στη Γάζα. Δεν ήταν σαφές πώς οι επιτιθέμενοι από τη Λωρίδα της Γάζας κατάφεραν να διασχίσουν τα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορα.

Civilians from Gaza also appear to have entered Israeli territory following the large-scale infiltration of southern Israel by Palestinian armed groups. pic.twitter.com/zLkYyy8y5N — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 7, 2023

Στα social media κυκλοφορεί βίντεο που δείχνει ένα αιωρόπτερο, όπως αναφέρει το γερμανικό πρακτορείο dpa, σημειώνοντας ότι δεν έχει καταστεί δυνατόν να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά του.

Footage of a hamas infiltrator using a motorized hang glider to get into Israel.



This is insane. pic.twitter.com/pUbmSEseUZ — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023

Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες ότι Παλαιστίνιοι ισλαμιστές έχουν μεταμφιεστεί σε ισραηλινούς στρατιώτες και πηγαίνουν πόρτα πόρτα στις νότιες περιοχές του Ισραήλ, με σκοπό να σκοτώσουν πολίτες.

Breaking: In Israel's southern settlements, there are reports of active Hamas terrorists disguised as IDF soldiers and knocking on doors https://t.co/aaBdfQ6mSR — Faytuks News Δ (@Faytuks) October 7, 2023

Τα σχόλια πολεμικού ανταποκριτή του Fox News:

Some things we can’t report yet. But the situation is very bad. pic.twitter.com/XXkH3KoZeP — Trey Yingst (@TreyYingst) October 7, 2023

Παλαιστίνιοι πανηγυρίζουν για τις πυραυλικές επιθέσεις της Χαμάς

Παλαιστίνιοι φεύγουν από τα σπίτια τους μετά τα αντίποινα του Ισραήλ

Ισραηλινοί αναζητούν καταφύγιο σε κτίριο

Israeli Defense Force Equipment and Vehicles have reportedly been Captured by Palestinian Fighters during their Incursion into Southern Israel. pic.twitter.com/yLEBWu4aCG — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Φωτογραφίες από τις καταστροφές:

Με πληροφορίες από Reuters, Spectator και AFP / Φωτογραφίες: Reuters