Οι τηλεπικοινωνίες και η πρόσβαση στο διαδίκτυο κόπηκαν ξανά στην Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο βασικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 9 στρατιώτες του σκοτώθηκαν στις επιχειρήσεις.

Η Palestine Telecommunication Company ανέφερε πως κόπηκαν ξανά διεθνείς συνδέσεις που είχαν αποκατασταθεί μετά την προηγούμενη διακοπή στην Λωρίδα της Γάζας.

«Έχουμε τη λυπηρή υποχρέωση να ανακοινώσουμε την πλήρη διακοπή όλων των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών διαδικτύου στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η εταιρεία στην ανάρτησή της.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα επιβεβαίωσε τη διακοπή, διευκρινίζοντας πως έχει πρόσβαση σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών μόνο μέσω διεθνούς κάρτας SIM που διαθέτει.

Οι τηλεπικοινωνίες και η πρόσβαση στο διαδίκτυο είχαν ήδη κοπεί στη Λωρίδα της Γάζας την Παρασκευή, όταν ο ισραηλινός στρατός εντατικοποίησε τους βομβαρδισμούς του στον παλαιστινιακό θύλακα, στερώντας κάθε δυνατότητα χρήσης τους από τα 2,4 εκατ. κατοίκους της. Άρχισαν να αποκαθίστανται σταδιακά από την Κυριακή.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε όταν κόπηκε για πρώτη φορά η πρόσβαση στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στο διαδίκτυο πως «έχασε κάθε επαφή με το κέντρο επιχειρήσεων και όλες τις ομάδες (του) στη Λωρίδα της Γάζας». Ομοίως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) είχε εκφράσει την ανησυχία της πως η διακοπή υπήρχε κίνδυνος «να χρησιμοποιηθεί ως προκάλυψη για τη διάπραξη μαζικών ωμοτήτων και να συμβάλει στην ατιμωρησία».

Την ίδια ώρα ο Κρεγκ Μόκαμπερ, ο διευθυντής του γραφείου στη Νέα Υόρκη της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, υπέβαλε την παραίτησή του εξαιτίας της αδυναμίας του ΟΗΕ να σταματήσει αυτή που χαρακτήρισε «εγχειριδιακή περίπτωση γενοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας, τρεις εβδομάδες μετά το φούντωμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Daily News.

Πρόκειται για «εγχειριδιακή περίπτωση γενοκτονίας», τόνισε σε επιστολή του με ημερομηνία 28η Οκτωβρίου προς τον Φόλκερ Τουρκ, τον Ύπατο Αρμοστή. «Το ευρωπαϊκό, εθνικιστικό σχέδιο εποικισμού της Παλαιστίνης έχει εισέλθει στην τελική του φάση», αυτήν της «ταχείας καταστροφής των τελευταίων υπολειμμάτων της αυτόχθονης παλαιστινιακής ζωής», συνέχισε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εννιά μέλη του σκοτώθηκαν σε μάχες στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς.

Δεν διευκρίνισε πότε, πώς, ούτε πού ακριβώς. Αναφέρει πως διευρύνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στον θύλακα, καθώς ο πόλεμος που εξαπέλυσε εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος διανύει πλέον την 26η ημέρα του.

Οι απώλειες στις τάξεις του Ισραηλινού στρατού από την 7η Οκτωβρίου ανέρχονται πλέον σε 326, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Άλλοι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά χθες Τρίτη σε εχθροπραξίες στον παλαιστινιακό θύλακα, κατά την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την 26η ημέρα του πολέμου.

Κατηγόρησε ακόμη τις κυβερνήσεις της Δύσης πως είναι «απόλυτα συνένοχες σε αυτή τη φρικιαστική επίθεση»: «Όχι μόνο οι κυβερνήσεις αυτές αρνούνται να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους να ‘εγγυηθούν την τήρηση’ της Σύμβασης της Γενεύης, αλλά στην πραγματικότητα εξοπλίζουν ενεργά» το Ισραήλ για να συνεχίσει την επίθεση, «παρέχουν οικονομική υποστήριξη και υποστήριξη ως προς τη συλλογή πληροφοριών» καθώς και «πολιτική και διπλωματική κάλυψη για τις φρικαλεότητες του Ισραήλ».

Το περιεχόμενο της επιστολής του ευθυγραμμίζεται με πρόσφατες αναρτήσεις του Μόκαμπερ σε social media. «Η γενοκτονία που παρακολουθούμε στην Παλαιστίνη είναι αποτέλεσμα των δεκαετιών ατιμωρησίας του Ισραήλ, που τού προσέφεραν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και άλλων δυτικών κρατών», καθώς και «της απανθρωποποίησης του παλαιστινιακού λαού από τα δυτικά εταιρικά ΜΜΕ», ανέφερε προχθές μέσω Twitter.

Η Τζαμπαλίγια έγινε το κέντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή την Τρίτη 31 Οκτωβρίου την 25η ημέρα των συγκρούσεων μετά το φούντωμα των συγκρούσεων. Ο βομβαρδισμός των IDF για την «εξουδετέρωση τρομοκρατών» προκάλεσε τεράστια καταστροφή και σκότωσε τουλάχιστον 50 ανθρώπους, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι βομβάρδισε τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, καθώς αποτελούσε «κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς», ένας ισχυρισμός που πιθανότατα επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες ότι τα εδάφη υποχώρησαν και σχηματίστηκαν τεράστιοι κρατήρες, μάλλον γιατί από κάτω υπήρχαν τούνελ των ισλαμιστών.

Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι φέρονται να καταστράφηκαν 15 οικοδομικά τετράγωνα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές και ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 50 άνθρωποι, με τον απολογισμό να αναμένεται κατά πολύ βαρύτερος.

Δεκάδες πτώματα τυλιγμένα με λευκά σεντόνια κείτονταν στο έδαφος, στον περίβολο του Ινδονησιακού Νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας – θύματα της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στον προσφυγικό καταυλισμό, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα που διοικείται από τη Χαμάς.

Each day becomes more horrifying than the previous,and Zionist brutality grows. Jabalia massacre is the worst yet.Where are the decision-makers,the major powers, and international law regarding what’s happening in Gaza?#IsraeliNewNazism#hospitalbombing#Open_the_Rafah_crossing pic.twitter.com/XNbUGgRPRF