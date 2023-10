Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό μέσα σε προσφυγικό καταυλισμό στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο βομβαρδισμός, του οποίου ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι κατά πολύ βαρύτερος σύμφωνα με το υπουργείο, κατέστρεψε “τουλάχιστον 20 κτίρια” μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια.

Σύμφωνα με αναφορές παλαιστινιακών λογαριασμών στην πλατφόρμα X, φέρονται να ισοπεδώθηκαν 15 οικοδομικά τετράγωνα.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έδωσε άμεσα απάντηση.

⭕ LIVE: Dozens of Palestinians feared killed after an Israeli air strike on Jabalia refugee camp in Gaza ⤵️ https://t.co/sfdwakSzuF

Παράλληλα, ο διευθυντής του Ινδονησιακού Νοσοκομείου στη Γάζα δήλωσε σήμερα στο δίκτυο Αλ-Τζαζίρα ότι τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 150 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια.

Κατά παλαιστινιακές πηγές από τη Λωρίδα της Γάζας, ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 400 με 500.

Palestinian Ministry of Health:



About 400 killed or wounded as a result of the recent Israeli bombing of Jabalia refuge camp. pic.twitter.com/e6jnp1nw0s