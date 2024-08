Πόλεμος στο Ισραήλ: Ξέφρενο πάρτι 26χρονης πρώην ομήρου της Χαμάς – «Είναι θαύμα που είμαι εδώ»

«Πρέπει να εκτιμούμε κάθε μέρα αυτής της ζωής», δήλωσε η Ισραηλινή Νόα Αργκαμάνι. Η 26χρονη που απελευθερώθηκε με επέμβαση του Ισραήλ γιόρτασε την ελευθερία της έπειτα από 246 ημέρες ομηρείας από τη Χαμάς.

Η 26χρονη Νόα Αργκαμάνι είχε απαχθεί στη σφαγιαστική επίθεση της Χαμάς στο βόρειο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σχεδόν 11 μήνες μετά, η νεαρή Ισραηλινή πήρε μέρος στη γιορτή «Επιστροφή στη Ζωή», αφήνοντας πίσω της τις 246 ημέρες της αιχμαλωσίας της από την παλαιστινιακή οργάνωση.

Η 26χρονη που σώθηκε από την αιχμαλωσία μετά από ισραηλινή επέμβαση μίλησε για την ανάγκη να «εκτιμάμε κάθε μέρα», στέλνοντας το μήνυμα ταυτόχρονα ότι «πρέπει να γιορτάζουμε κάθε στιγμή».

Η Noa Argamani χόρεψε στους ώμους φίλων της, έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα της Yaakov.

I love this! Noa Argamani *is* dancing again. In her yellow🎗️bikini. pic.twitter.com/fVcyAXgWfY

Η εικόνα της Nόα – που διασκέδαζε αμέριμνη στο μουσικό φεστιβάλ Nova – πάνω σε μία μοτοσυκλέτα των τρομοκρατών της Χαμάς, έκανε τον γύρο του κόσμου. Ο φίλος της, ο Avinatan Or, παραμένει, ωστόσο, όμηρος της Χαμάς.

This was the moment Noa Argamani was captured and dragged off bloody and screaming via motorcycle. Now reunited with her father. Just beautiful. pic.twitter.com/gKdGvhuk6h