Άλλη μία αποτρόπαιη δολοφονία της Χαμάς που άρχισε τον πόλεμο στο Ισραήλ πριν από 11 ημέρες. Μία 13χρονη Βρετανίδα σφαγιάστηκε από τη Χαμάς στο κιμπούτς Be’eri. Νεκρή είναι και η μητέρα της, ενώ αγνοούνται η 16χρονη αδελφή της και ο πατέρας.

Το θαύμα που περίμεναν οι συγγενείς του κοριτσιού από τη Βρετανία το οποίο δολοφονήθηκε από τη Χαμάς δεν ήρθε, όπως έγινε γνωστό την 11η ημέρα του πολέμου στο Ισραήλ.

Η μικρή Βρετανίδα σφαγιάστηκε από τη Χαμάς μετά τη βάρβαρη επίθεση που εξαπέλυσαν οι τρομοκράτες της Χαμάς, αποκάλυψε την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου η οικογένειά της συντετριμμένη.

Η 13χρονη Yahel εξαφανίστηκε μετά την επίθεση των τρομοκρατών στο κιμπούτς Be’eri και τη δολοφονία της Βρετανίδας μητέρας της, της Lianne.

Η οικογένεια επιβεβαίωσε ότι η ανήλικη βρήκε και εκείνη βίαιο θάνατο από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, μετέδωσε το BBC. Η μεγαλύτερη αδελφή της Yahel, η 16χρονη Noiya, αλλά και ο πατέρας τους, ο Eli, εξακολουθούν να αγνοούνται.

