Συνεχίζεται ο ανελέητος βομβαρδισμός του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται στην Αίγυπτο με σκοπό να συζητήσει ένα σχέδιο για μια νέα κατάπαυση πυρός που θα προβλέπει παράλληλα απελευθέρωση περισσότερων ομήρων.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ο στρατός του Ισραήλ πολλαπλασίασε τα πλήγματα στη Γάζα, ειδικά στη Ράφα, όπου κάτοικοι έτρεξαν στους σωρούς των συντριμμιών σε αναζήτηση επιζώντων.

«Καθόμασταν ήρεμα (σ.σ. στο σπίτι) όταν ξαφνικά ακούσαμε ισχυρή έκρηξη κι άρχισαν να πέφτουν πάνω μας συντρίμμια», περιέγραψε ο Ταϊσίρ Αμπού Αλ Έις στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Το διαμέρισμά μας καταστράφηκε εντελώς, οι κόρες μου ούρλιαζαν. Υπάρχουν πολλά θύματα (…) Προσπαθούμε να βγάλουμε γείτονες από τα ερείπια, αλλά υπάρχουν μάρτυρες».

Νότια της Ιερουσαλήμ, Παλαιστίνιος τραυμάτισε δυο Ισραηλινούς, 20χρονη και 25χρονο, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σε επίθεση με μαχαίρι, προτού πέσει νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία και εργαζόμενους σε υπηρεσία πρώτων βοηθειών, με τη Χαμάς να εξαίρει την «ηρωική επιχείρηση» σε «ανταπόδοση» της καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται σήμερα στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, για να συζητήσει σχέδιο τριών φάσεων του Καΐρου. Αυτό προβλέπει ανανεώσιμες παύσεις των εχθροπραξιών, σταδιακές απελευθερώσεις ομήρων και σε αντάλλαγμα παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινές φυλακές και, τελικά, κατάπαυση του πυρός που θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε με έναυσμα την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας από τον στρατιωτικό βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, έχει στοιχίσει τη ζωή σε 21.320 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, με τα θύματα στη μεγάλη πλειονότητά τους να είναι γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007.

Στο Ισραήλ, η επίθεση των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ισραηλινές ανακοινώσεις. Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, όπου παραμένουν σε αιχμαλωσία πάνω από 120, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

21 Palestinians were killed after the bombing of a home in Ashaboura refugee camp in Rafah city, southern Gaza Strip, last night. pic.twitter.com/des3LWbdNM