Για δέκατη νύχτα συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί από και προς τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ όπως όλα δείχνουν η χερσαία επίθεση του Ισραήλ – μετά την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς στα εδάφη της το Σάββατο (7.10.2023).

Σχεδόν 500.000 Ισραηλινοί έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας τους μέσα σε δέκα ημέρες, αφότου άρχισαν οι επιθέσεις της Χαμάς στην επικράτεια του Ισραήλ, δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού σε δημοσιογράφους σήμερα.

«Περίπου μισό εκατομμύριο Ισραηλινοί εκτοπίστηκαν» εντός συνόρων του Ισραήλ, είπε. «Εκκενώσαμε όλο το νότιο Ισραήλ όλες τις κοινότητες κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, κατόπιν οδηγιών της κυβέρνησης (…) Κάναμε το ίδιο στον βορρά όπου 20 κοινότητες κοντά στα σύνορα (σ.σ. με τον Λίβανο) εκκενώθηκαν», διευκρίνισε.

Η Χαμάς διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως «δεν φοβάται» τη χερσαία επίθεση του Ισραήλ, το οποίο έχει συγκεντρώσει στρατεύματα κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας, του παραθαλάσσιου θύλακα υπό τον έλεγχο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, το οποίο η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εννοεί να εξαλείψει εντελώς.

A short while ago, the IAF struck terror targets and military infrastructure of the Hezbollah terrorist organization in Lebanon, in response to fire yesterday (Monday) towards Israel. pic.twitter.com/6AP56PSHld

«Η απειλή (των δυνάμεων) της κατοχής (σ.σ. του Ισραήλ) ότι θα εξαπολύσει χερσαία επίθεση εναντίον του λαού μας δεν μας φοβίζει κι είμαστε έτοιμοι», ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, ο Αμπού Ουμπέιντα, σε ηχογραφημένο μήνυμά του.

Η Χαμάς και το Ισραήλ βρίσκονται σε πόλεμο μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών του κινήματος στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου. Πάνω από 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επικράτεια έκτοτε, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις ισραηλινές αρχές, που εκτίμησαν εξάλλου χθες το πρωί ότι οι όμηροι στα χέρια της Χαμάς είναι 199.

Ο Ντανιέλ Χαγκαρί, εκπρόσωπος του Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού, τόνισε πως «οι προσπάθειες όσον αφορά τους ομήρους είναι εθνική προτεραιότητα», καθώς οι οικογένειές τους δεν έχουν κανένα νέο.

Ο Αμπού Ουμπέιντα από την πλευρά του ανέφερε πως ο αριθμός των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας είναι «200 ως 250», διευκρινίζοντας πως οι 200 βρίσκονται στα χέρια των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, και οι υπόλοιποι στα χέρια άλλων «παρατάξεων της αντίστασης».

«Θα απελευθερώσουμε τους ξένους κρατούμενους εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες», πρόσθεσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

