Μέχρι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης φτάνει το θέμα του βομβαρδισμού του νοσοκομείου Αλ-Αχλί στη Λωρίδα της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή, για τον οποίο αλληλοκατηγορούνται το Ισραήλ και η Χαμάς, μια κίνηση που συνεχίζει να συγκλονίζει την παγκόσμια κοινή γνώμη και ενώ ολοκληρώνεται η 12η ημέρα του πολέμου.

Η Χάλα Άμπου Χασίρα, εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γαλλία, δήλωσε ότι «το παλαιστινιακό κράτος κατέθεσε σήμερα (Τετάρτη) έναν φάκελο στο ΔΠΔ, ζητώντας να διερευνηθεί αυτό το έγκλημα. Χρειάζεται μια διεθνής έρευνα», για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας ενώ αλληλοκατηγορούνται Ισραήλ και Χαμάς.

Πάντως, ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα (18.10.2023) το Τελ Αβίβ και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι τα στοιχεία «δείχνουν» ότι ο βομβαρδισμός οφείλεται σε «μια άλλη τρομοκρατική οργάνωση», με το Ισραήλ να κατονομάζει την Ισλαμική Τζιχάντ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «οι φρικαλεότητές της ξεπερνάνε και αυτές του ISIS» ενώ τόνισε ότι υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, για να επιτευχθεί η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και η ειρήνη.

«Η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς μας θυμίζει αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου. Αν αναλογιστούμε το μέγεθος του έθνους του Ισραήλ, τότε οι τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς μοιάζουν με 15 αντίστοιχες της 11ης Σεπτεμβρίου», είπε μεταξύ άλλων ο Τζο Μπάιντεν και άφησε υπόνοιες ότι έχει σχέδιο για την απελευθέρωση ομήρων».

«Δεν μπορώ να αναφερθώ δημόσια σε όλες τις λεπτομέρειες αλλά επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω, ως ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από την απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή όλων αυτών των ομήρων», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100 εκατ. δολαρίων στους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, για την οποία ανέφερε ότι θα περάσει μέσω Ισραήλ και Αιγύπτου. Όμως, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έβαλε μπλόκο στην ανθρωπιστική βοήθεια μέσω Ισραήλ, τονίζοντας ότι δεν θα περάσει τίποτα στη Γάζα αν δεν απελευθερωθούν πρώτα οι όμηροι της Χαμάς.

Η ανακοίνωση από το πρωθυπουργικό γραφείο Νετανιάχου:

«Υπό το φως της συντριπτικής και ζωτικής αμερικανικής υποστήριξης για την πολεμική προσπάθεια και υπό το φως της απαίτησης του Προέδρου των ΗΠΑ Μπάιντεν για βασική ανθρωπιστική βοήθεια, το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

Τουλάχιστον 3.478 είναι οι νεκροί Παλαιστίνιοι από τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα. Άλλοι 12.065 Παλαιστίνιοι είναι τραυματίες, εκ των οποίων το 70% των θυμάτων είναι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Τουλάχιστον 1.300 άλλοι άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια, μεταξύ των οποίων 600 παιδιά.

Ό,τι απέμεινε μετά από στρατιωτική επιδρομή Ισραηλινών σε σπίτι στη Γάζα / Reuters

Οι σειρήνες ηχούν συνέχεια και παντού. Το Τελ Αβίβ και το κεντρικό Ισραήλ συγκλονίζονται διαρκώς από ρουκέτες της Χαμάς ενώ οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις απαντούν με δικά τους πλήγματα στη βόρεια Γάζα. Παράλληλα, έχει ανοίξει και μέτωπο στα βόρεια με τη Χεζμπολάχ.

Μάλιστα, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τουλάχιστον 5 επιθέσεις κατά θέσεων του ισραηλινού στρατού, με τον IDF να απαντάει με πυρά πυροβολικού και να εξουδετερώνει τους τρομοκράτες, όπως ανέφερε μια ανακοίνωση νωρίτερα σήμερα το απόγευμα.

Φωτιές από πλήγμα των ισραηλινών δυνάμεων στα σύνορα με τον Λίβανο / Reuters

Σοκ προκαλεί η ιστορία ενός 23χρονου που έπεσε στα χέρια της Χαμάς, όταν πήγε στο φεστιβάλ μουσικής στη Λωρίδα της Γάζας. Η μητέρα του καλεί για βοήθεια με τις φωτογραφίες του και εξιστορεί όλα όσα συνέβησαν.

Η Ελλάδα ως φίλος του Ισραήλ και της Παλαιστίνης «μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό μεσολαβητικό ρόλο» επεσήμανε ο Παλαιστίνιος πρέσβης Yussef Dorkhom σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα.

«Η Ελλάδα πάντα τηρεί μια ισορροπία στις διεθνείς σχέσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Είναι η γενέτειρα του πολιτισμού και της δημοκρατίας και προσβλέπουμε σε ένα θετικό ρόλο. Πάντα ήταν υπέρ της λύσης των δύο κρατών και του δικαιώματος του Παλαιστινιακού λαού στην ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους του στα εδάφη του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

There are now a lot of protesters in The Hague with Palestinian flags. pic.twitter.com/6kRVgjLtlJ