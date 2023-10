Άνευ όρων στήριξη και πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια υποσχέθηκε ο Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ παράλληλα με την ανθρωπιστική βοήθεια των ΗΠΑ ύψους 100 εκατ. δολαρίων στους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Όχθης.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά τη συνάντησή του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι «οι φρικαλεότητες της Χαμάς θυμίζουν αυτές του ISIS, όταν το Ισλαμικό Κράτος κήρυξε τον πόλεμο σε όλο τον κόσμο» και τόνισε στους πολίτες του Ισραήλ, ιδιαίτερα σε αυτούς που οι συγγενείς τους έχουν πέσει όμηροι στα χέρια των ισλαμιστών, ότι «δεν είστε μόνοι».

Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν επισήμανε ότι το Ισραήλ δεν έκανε τον πολύνεκρο βομβαρδισμό στο νοσοκομείο της Γάζας αλλά προειδοποίησε τους αξιωματούχους της χώρας να μην στοχεύσουν αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, ενώ έστειλε μήνυμα στο Ιράν να μην εμπλακεί στη σύγκρουση.

Πιο αναλυτικά, ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, ώστε να επικρατήσει η ειρήνη στην περιοχή.

«Έθνη συνείδησης όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν μετρώνται μόνο με το παράδειγμα της δύναμης. Μετρούμε με τη δύναμη του παραδείγματός μας, και γι’ αυτό όσο δύσκολο και αν είναι, πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την ειρήνη. Πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε μια δρόμος ώστε το Ισραήλ και ο παλαιστινιακός λαός να μπορούν να ζήσουν με ασφάλεια, με αξιοπρέπεια και ειρήνη», είπε ο Τζο Μπάιντεν.

«Για μένα αυτό σημαίνει λύση δύο κρατών», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση του Ισραήλ με τους γείτονές του. Αυτές οι επιθέσεις ενίσχυσαν τη δέσμευσή μου, την αποφασιστικότητά μου και τη θέλησή μου να το πετύχω αυτό».

«Η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς μας θυμίζει αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου. Αν αναλογιστούμε το μέγεθος του έθνους του Ισραήλ, τότε οι τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς μοιάζουν με 15 αντίστοιχες της 11ης Σεπτεμβρίου.

Οι τρομοκράτες δεν θα λυγίσουν το σθένος των πολιτών. Έχω κληθεί να πάρω πολεμικές αποφάσεις, οι οποίες δεν είναι πάντα εύκολες ή ξεκάθαρες. Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι η Χαμάς. Η Χαμάς δεν τους εκπροσωπεί», είπε μεταξύ άλλων ο Τζο Μπάιντεν στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά τη συνάντησή του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

President Joe Biden offered an assessment that the Gaza hospital blast was not carried out by the Israeli military.



The White House did not immediately explain his assessment. Biden later said he based his conclusion on “the data I was shown by my Defense Department.” pic.twitter.com/Lkx00hCVn5