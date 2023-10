Με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, ο Βενιαμίν Νετανιάχου έκανε διάγγελμα το βράδυ του Σαββάτου, μετά την εκτόξευση 150 ρουκετών από τη Χαμάς, στο οποίο μίλησε ξεκάθαρα για πόλεμο.

Το διάγγελμα Νετανιάχου ήρθε λίγη ώρα μετά το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου Μπάιντεν ότι είναι ακλόνητη η στήριξή του στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου έχει καλέσει την αντιπολίτευση σε σχηματισμό κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης και υπόσχεται… εκδίκηση.

“We will turn all the places in this evil city where Hamas is hiding into ruins.



What happened today will not be seen in Israel and I will make sure it does not happen again.



The IDF will immediately use its full force to destroy Hamas’ capabilities.



We will avenge this black… pic.twitter.com/yYf4vzHK87